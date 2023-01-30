Санта Дімопулос вперше за тривалий час повернулася до Києва та показала спорожнілий будинок

Співачка Санта Дімопулос нарешті повернулася до рідного Києва після тривалого перебування за кордоном.

Вперше за декілька місяців виконавиця змогла зайти у власну оселю та побачити таку знайому картину. Про свій приїзд до України Санта розповіла у сторіз в Instagram.

У будинку виконавиці після її довгої відсутності усе залишилося по своїх місцях. У вітальні співачку навіть "зустріла" прикрашена новорічна ялинка.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Однак, найголовніше, що робило будинок живим та затишним - сміх дітей, зустрічі з друзями та родинні вечори - на час війни зникло.

"Наш любий пустий дім... Без життя, без сміху, без дітей і друзів... Відібране життя. Ненавиджу", - написала Санта.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, що на початку війни разом з двома дітьми Санта виїхала за кордон. Останнім часом родина перебуває у Франції.

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