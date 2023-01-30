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Санта Дімопулос вперше за тривалий час повернулася до Києва та показала спорожнілий будинок

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Санта Дімопулос вперше за тривалий час повернулася до Києва та показала спорожнілий будинок

Фото: instagram.com/santadimopulos

Артистка засумувала за домом.

Співачка Санта Дімопулос нарешті повернулася до рідного Києва після тривалого перебування за кордоном.

Вперше за декілька місяців виконавиця змогла зайти у власну оселю та побачити таку знайому картину. Про свій приїзд до України Санта розповіла у сторіз в Instagram.

У будинку виконавиці після її довгої відсутності усе залишилося по своїх місцях. У вітальні співачку навіть "зустріла" прикрашена новорічна ялинка. 

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Однак, найголовніше, що робило будинок живим та затишним - сміх дітей, зустрічі з друзями та родинні вечори  - на час війни зникло.

"Наш любий пустий дім... Без життя, без сміху, без дітей і друзів... Відібране життя. Ненавиджу", - написала Санта. 

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, що на початку війни разом з двома дітьми Санта виїхала за кордон. Останнім часом родина перебуває у Франції. 

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Дата публікації
Перегляди
510
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