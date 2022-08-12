Санта Дімопулос замилувала відео, де її 2-річна донька співає "Ой, у лузі червона калина"

Екс"ВІА Гра" та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос виховує свою доньку Софію справжньою патріоткою.

Так, на сторінці в Instagram Санта Дімопулос поділилася зворушливим відео, на якому її 2-річна донька Софія співає гімн українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина".

Дівчинка двічі старанно виконала приспів пісні, а в кінці відео поаплодувала:

"Улюблена українська пісня у виконанні прекрасної української душі", - підписала ролик Дімопулос.

Підписники артистки залишилися у захваті від тих пісень, які співає маленька Софійка: "У кого ще улюблена частина "хе, хе, розвеселимо"? Просто усмішка до вух коли слухаю", "молодчинка, золотко! Справжня україночка", "така гарна дівчинка. Молодчинка".

Зазначимо, що Санта Дімопулос виховує двох дітей. Сина Даніеля зірка народила 2008 року від шоумена Андрія Джеджули. Донька Софія з'явилася на світ 2019 року. Її знаменитість народила у шлюбі зі співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком.

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