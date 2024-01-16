Санта Дімопулос здивувала молодим виглядом своєї мами та привітала її з важливим святом

Українська співачка Санта Дімопулос повідомила про важливе свято в її родині.

Так, 15 січня мама артистки святкувала день народження. Зазвичай, виконавиця вкрай рідко розповідає про сімейне життя та показує світлини з рідними, однак з нагоди свята вона зробила виняток.

Санта в Instagram-stories опублікувала чорно-білі фото, на яких зображена з мамою Людмилою Дімопулос. На першому знімку рідка людина артистки притулила голову до її плеча. На іншому кадрі вони усміхнено позували перед камерою.

Санта Дімопулос із мамою / Фото: instagram.com/santadimopulos

До слова, Санта написала мамі тепле привітання, а також здивувала її напрочуд молодим виглядом.

"З днем народження, мамо! Люблю тебе", - звернулася до мами виконавиця.

Санта Дімопулос із мамою / Фото: instagram.com/santadimopulos

Нагадаємо, нещодавно в родині гумориста Євгена Кошового було свято. Старша донька знаменитості святкувала день народження. Дружина Євгена ніжно привітала Варю з 16-річчям та показала її милі фото.

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