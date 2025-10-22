Санта Дімопулос здивувала, чому її 16-річний син живе окремо: "Я з повагою відпустила"

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

Українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос зізналася, що її 16-річний син Даніель більше не живе з нею.

Артистка зазначила, що вирішила це з повагою і не стала його стримувати, адже вважає, що діти мають право на самостійність. У своїх Instagram-сториз Санта відповіла на запитання підписників, чому син не мешкає з нею. Вона опублікувала фото Даніеля та молодшої доньки Софії й підписала його.

"Діти — це окремі Всесвіти, не наша власність. У 16 років він вирішив жити сам, і я з повагою відпустила, лишаючись завжди поруч. Йому через кілька днів 17, до речі", — наголосила зірка.

Також співачка зауважила, що суспільні уявлення про те, "як має бути", часто обмежують: "Як ви вважаєте, до скількох років чоловік повинен жити з мамою? Є якийсь норматив? І ваша цікавість це про що? Про турботу чи про уявлення, що всі мають жити "за сценарієм"?".

До слова, Даніель народився у цивільному шлюбі Санти Дімопулос з українським телеведучим Андрієм Джеджулою. Хлопець певний час навчався у французькій школі, а після повернення до України вирішив жити з батьком у Києві.

Сам Джеджула на початку 2025 року підтвердив, що син мешкає разом із ним. Попри складне минуле у стосунках, Санта Дімопулос і Андрій Джеджула нині у гарних взаєминах. За словами телеведучого, саме Санта першою відновила контакт заради узгодження питань виховання їхнього сина.

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос приголомшила спільним виходом із колишнім чоловіком Ігорем Кучеренком. Як з’ясувалося, зірку та бізнесмена об’єднало особливе свято, яке вони вирішили відзначити разом.