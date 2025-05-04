Санта Дімопулос зізналась, через що після приїзду до Києва одразу потрапила до лікарні

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

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Українська співачка Санта Дімопулос зізналась, через що одразу після приїзду до Києва потрапила до лікарні.

У своєму Instagram виконавиця поділилася філософським дописом. Зокрема, артистка зізналась, що багато років її не мучили проблеми зі здоров'ям настільки сильно, що вона мусила лягати до лікарні. Утім, Санта Діпомулос припустила, через що організм дав збій. Співачка переконана, що це походить від внутрішнього. Зокрема, вона говорить, що тривалий час тримала все в собі, але організм цього не витримав та відреагував саме таким чином. Знаменитість зізналась, що звикла бути опорою, давати раду всьому, постійно щось створювати. Утім, наразі вона зрозуміла, що не все варто тягнути самотужки, але іноді потрібно й видихнути.

"Я не була у своєму рідному місті цілий рік. Повернулась і вперше за багато років опинилась у лікарні. І це від внутрішнього. Коли занадто довго тримаєш все в собі - тіло в якийсь момент просто вимикає тебе. Воно не зраджує, воно захищає від тебе самої. Я звикла давати раду. Бути опорою. Створювати. Тримати все та всіх. Але сила – це не напруга. Сила – це про чесність із собою. Про те, щоб не тягти, коли вже не можеш. Про те, щоби обирати себе", - говорить артистка.

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Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos

У конкретику Санта Дімопулос вдаватися не стала. Також вона не розкривала подробиці про свій стан. Натомість виконавиця поділилася, що вирішила взяти паузу, перепочити та приділити час собі. Окрім того, співачка також відпустила все, що її непокоїть.

"Іноді найліквідніше не біг уперед, а пауза. Не героїзм, а м'якість. Не досягнення, а повернення до себе. Сьогодні я відпускаю все, що більше не моє. Все, що вимагає бути завершеним. І те, що більше не відгукується. І в цій уразливості, у цій тиші – я знову повертаюся до себе", - зазначила артистка.

Нагадаємо, Санта Дімоулос раніше зверталася до колишнього чоловіка. Співачка також зізналась, як він їй допоміг.