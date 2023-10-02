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Санта Дімопулос змінила ім'я та по батькові та показала документи

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Санта Дімопулос змінила ім'я та по батькові та показала документи

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Артистка вже отримала відповідні документи.

Українська співачка Санта Дімопулос приїхала до України, аби зробити важливу для неї справу.

В Instagram-stories артистка поділилася, що нарешті офіційно змінила ім'я та по батькові. До слова, за документами виконавиця була Хрисанті Янісівна Дімопулос. Утім артистка відтепер офіційно Санта, що є скороченою формою її імені.

Також артистка стала Ігорівною. Як зазначила артистка, саме так звати її біологічного тата.

"Сльози щастя! Нарешті я – це я. Я вписала себе в рід батька (мій біологічний тато – Ігор). Я змінила повне ім'я на скорочене – своє, рідне", - поділилася співачка.

Документ Санти Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos
Документ Санти Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Артистка вже отримала відповідний документ, який їй видали 2 жовтня, та похизувалася підписникам. Санта пожартувала, що можна робити правки у "Вікіпедії": "Як там "Вікіпедія" змінюється?".

Нагадаємо, днями у родині Санти Дімопулос було важливе свято. Виконавиця святкувала восьму річницю шлюбу з чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком. З нагоди свята артистка показала рідкісне романтичне фото з коханим.

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Дата публікації
Перегляди
1707
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