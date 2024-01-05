Санта Дімопулос зустріла Новий рік без чоловіка та дітей і назвала причину: "Мені соромно"

Артистка залишилася наодинці на Балі.
Українська співачка Санта Дімопулос зізналася, як вона зустріла Новий рік без родини й відповіла, чи шкодує про своє рішення.
Так, співачка Новий 2024 рік відсвяткувала на Балі. За її словами, вони з чоловіком Ігорем і донькою Софією планували зробити це разом. Втім, все змінилося в останній момент. Дімопулос зазначила, що вона відчула, що їй треба побути наодинці зі своїми думками. Однак, артистка почувалася ніяково за таке рішення у той момент.
"Як я залишилася на Балі? В останній момент, за годину до виїзду з вілли я прийняла таке рішення. Сіла та пояснила Ігореві, що відчуваю те, що мені необхідно побути самій, перетравити все, що сталося зі мною за цей період. Я також озвучила, що мені соромно і є почуття провини через думки як я "повинна зробити" і як відчуваю, що мені потрібно", - написала Дімопулос у своєму Telegram-каналі.
Втім, після того, як частина родини залишила її наодинці, вона відчула себе дискомфортно. Але зрештою, не пошкодувала про таке незвичне рішення. На її думку, необхідно діяти за покликом серця.
"За страхом ішли почуття провини: "Як я змогла залишити сім'ю на новий рік?", "Що я за мати така, а дружина ще гірша" тощо. Я дякую собі за сміливість. Ще буквально кілька років тому я ніколи б не наважилася на таке. Частіше за все ми живемо категоріями "так можна", "так не можна" і не чуємо, що нам справді потрібно", - додала Санта.
А ось Різдво Санта Дімопулос провела все ж зі своєю донечкою Софією. Вони разом полетіли до екзотичної країни та показалися у справжньому казковому світі.
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