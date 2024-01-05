Санта Дімопулос зустріла Новий рік без чоловіка та дітей і назвала причину: "Мені соромно"

Українська співачка Санта Дімопулос зізналася, як вона зустріла Новий рік без родини й відповіла, чи шкодує про своє рішення.

Так, співачка Новий 2024 рік відсвяткувала на Балі. За її словами, вони з чоловіком Ігорем і донькою Софією планували зробити це разом. Втім, все змінилося в останній момент. Дімопулос зазначила, що вона відчула, що їй треба побути наодинці зі своїми думками. Однак, артистка почувалася ніяково за таке рішення у той момент.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Як я залишилася на Балі? В останній момент, за годину до виїзду з вілли я прийняла таке рішення. Сіла та пояснила Ігореві, що відчуваю те, що мені необхідно побути самій, перетравити все, що сталося зі мною за цей період. Я також озвучила, що мені соромно і є почуття провини через думки як я "повинна зробити" і як відчуваю, що мені потрібно", - написала Дімопулос у своєму Telegram-каналі.

Втім, після того, як частина родини залишила її наодинці, вона відчула себе дискомфортно. Але зрештою, не пошкодувала про таке незвичне рішення. На її думку, необхідно діяти за покликом серця.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"За страхом ішли почуття провини: "Як я змогла залишити сім'ю на новий рік?", "Що я за мати така, а дружина ще гірша" тощо. Я дякую собі за сміливість. Ще буквально кілька років тому я ніколи б не наважилася на таке. Частіше за все ми живемо категоріями "так можна", "так не можна" і не чуємо, що нам справді потрібно", - додала Санта.

А ось Різдво Санта Дімопулос провела все ж зі своєю донечкою Софією. Вони разом полетіли до екзотичної країни та показалися у справжньому казковому світі.

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