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Санту Дімопулос розкритикували через спілкування російською: співачка різко відповіла

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Санту Дімопулос розкритикували через спілкування російською: співачка різко відповіла

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Українська співачка Санта Дімопулос відповіла хейтерам, чому продовжує спілкуватися російською мовою.

Виконавиця Санта Дімопулос нарвалася на критику.

Так, артистка гуляла вулицями Парижа та вирішила поділитися своїми емоціями. Співачка опублікувала фото у Instagram та залишила допис під знімком російською мовою.

"Париж чарівний, швидкий, яскравий! Я завжди хочу все встигнути. Хочу приїхати хоч раз на тиждень і насолодитися кожною миттю, адже тут черпаєш натхнення буквально на кожному розі", - поділилася Санта.

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Утім, не всім сподобалося, що виконавиця написала допис російською мовою. Зокрема, Дімопулос дорікнули через це. Реакція співачки не змусила довго на себе чекати. Санта прокоментувала, чому продовжує спілкуватися російською.

"Я розмовляю і пишу трьома мовами. Російською швидше, також у мене багато підписників з різних країн, які знають російську. Будь ласка, не треба лізти до мене чи до когось іншого з мовним питанням. Слідкуйте за собою і починайте з себе, і світ стане кращим. У кожного свій темп, і я буду робити так, як вважаю за потрібне. Мені не 18, щоб ви робили мені зауваження, і я ніяковіла", - різко відповіла Санта.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко присоромила українців, які змушують російськомовних співгромадян перейти на державну мову. Знаменитість вважає, що кожна людина має сама до цього дійти.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
728
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