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Санту Дімопулос звинуватили у замовчуванні злочинів росіян: співачка відповіла

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Санту Дімопулос звинуватили у замовчуванні злочинів росіян: співачка відповіла

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Підписники невдоволені частими гарними світлинами артистки з відпочинку.

Українська співачка Санта Дімопулос висловилася з приводу закидів шанувальників про недостатнє висвітлення подій в Україні.

У своєму Instagram артистка похизувалася свіжим фото з Балі й розповіла про стан душі. Так, Дімопулос поділилася, що прилетіла на ретрит. За її словами, вона відкрила "новий світ" після п'яти днів трансформації. Однак, активних юзерів збентежили такі висловлювання знаменитості. Вони дорікнули, що її фотоблог перетворився на "гарний Instagram, не заплямований війною". Багато інших користувачів підтримало цей коментар лайком.

Санта Дімопулос / © instagram.com/santadimopulos
Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Черговий публічно гарний Instagram, не заплямований війною. Бо війна буде заважати фото з ретритів. Не знаю, як це опинилося у стрічці. Шкода, що досі купа людей нічого не розуміють", - написала підписниця.

Виконавиця мовчати не стала. Санта відповіла, що такі страшні війни відбуваються внаслідок того, що у більшості травмована душа.

"В першу чергу війна в душах людей, тому й відбувається жах на землі", - пояснила артистка.

Зазначимо, артистка не цурається свого українського коріння й має проукраїнську позицію. Навіть поділилася, що після війни планує повернутися до України й розвивати свої проєкти тут.

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Дата публікації
Перегляди
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