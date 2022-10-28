Сара Джессіка Паркер показала архівні фото свого 20-річного сина у день його народження

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер поділилася архівними світлинами свого сина Джеймса.

Таким чином акторка вирішила привітати хлопця із його 20-річчям. Зворушливий пост зіркова мама оприлюднила в Instagram.

"У цей день 20 років тому..." Плити зрушили. Всі почуття, які я коли-небудь знала, заглибилися, збільшилися та заграли новими яскравими фарбами. Сьогодні калейдоскоп обертається разом з усіма спогадами. У всіх чудових формах, змінах та перспективах, які ти привніс у наше життя. З днем народження, мій сину. Я так тебе люблю", - написала Сара.

До добірки акторка додала фото, на яких Джеймс ще зовсім маленький. Хлопчик бавиться на вулиці, задуває свої перші свічки на святковому торті та сидить у піжамі.

Нагадаємо, Джеймс народився у стосунках Сари Джессіки Паркер та американського актора Метью Бродеріка. Також у пари є доньки-близнята, Меріон Лорета Елуел і Табіта Годж.

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