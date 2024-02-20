Сара Джессіка Паркер вперше за довгий час показалася з чоловіком і 21-річним сином-красенем

Син зірки серіалу "Секс і місто", акторки Сари Джесіки Паркер, Джеймс показав рідкісні кадри із зірковими батьками.

Так, подружжя доволі рідко ділиться подробицями особистого життя та спільними фото. Натомість свіжими світлинами з сімейної прогулянки потішив їхній 21-річний син. На своїй сторінці в Instagram Джеймс опублікував серію знімків, де у фіолетовому светрі постає з татом, актором Метью Бродеріком.

Чоловік Сари Джесіки Паркер Метью Бродерік з їхнім сином Джеймсом. Фото: Іnstagram Джеймса Бродеріка

На ще одному фото син зірок зазнімкував батьків наодинці. Щоправда, кадр зроблений здалеку. На тлі зеленої галявини Сара Джесіка Паркер ніжно спирається на свого чоловіка Метью, допоки він позує для сина.

Сара Джессіка Паркер з чоловіком. Фото: Іnstagram Джеймса Бродеріка

Зазначимо, окрім сина подружжя виховує двох доньок. Так, за період 26-річного шлюбу у Сари та Метью з'явилися також доньки-близнята, Меріон Лорета Елуел і Табіта Годж, яких народила сурогатна мати. Наразі дівчатам 14 років.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча також ділилася рідкісними фото з помітно підрослим 7-річним сином. Знаменитість розповіла про особливе свято Івана та замилувала вітаннями.

Читайте також: