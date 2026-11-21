Сара Мішель Геллар / © Associated Press

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Зірка серіалу «Баффі — переможниця вампірів», акторка Сара Мішель Геллар вперше за тривалий час показалась на публіці з донькою від чоловіка, американського актора Фредді Принца-молодшого.

Так, артистка вкрай рідко виходить у світ з дітьми. Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Сара Мішель Геллар разом із донькою-красунею побувала на вечірці з нагоди перегонів Формули-1 у Лас-Вегасі. Там вони залюбки позували для папараці на «червоному хіднику» видань People та InStyle.

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Що цікаво, Сара Мішель Геллар та 17-річна Шарлотта одягнулись практично у family look. Для вечірки вони обрали чорні мінісукні, схожі сумочки та навіть зробили однакові зачіски та макіяж. Єдине, чим відрізнялись їхні образи, так це те, що Шарлотта додатково одягнула бомбер.

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Сара Мішель Геллар з донькою / © Getty Images

Зазначимо, у квітні 2000 року Сара Мішель Геллар вийшла заміж за Фредді Принца-молодшого. У подружжя народилось двоє дітей — донька Шарлотта та син Роккі.

Нагадаємо, нещодавно італійська акторка Моніка Беллуччі показала 16-річну доньку-красуню від французького артиста Венсана Касселля. Також знаменитість похизувалась успіхами Леоні в кар’єрі.

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