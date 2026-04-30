Сасанчин після розлучення висловився про виїзд 4-річної доньки до Польщі та чи платить аліменти

Роман Сасанчин з ексдружиною та донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак та переможець «Голосу країни» Роман Сасанчин після розлучення відверто розповів про спілкування з ексдружиною Іванною та життя їхньої доньки за кордоном.

Артист на проєкті «Наодинці з Гламуром» зізнався, що востаннє бачив чотирирічну Елізабет ще перед її виїздом за межі України. Минулого літа дівчинка разом із мамою Іванною переїхала до Польщі, і відтоді особистих зустрічей через бюрократію не було. Проте батьки зберегли спілкування задля виховання дівчинки.

«Востаннє бачилися коли вона їхала за кордон. Вони минулого літа поїхали. Попри важкий моральний період, зараз ми класно спілкуємося з приводу дитини: матеріальних питань, зідзвонів, здоров’я тощо. Їй потрібна увага обох батьків. Це було б погано, якби у нас були конфлікти й дитина це бачила», — розповів артист в розмові з Анною Севастьяновою.

Роман Сасанчин з донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

За словами Сасанчина, розставання було зваженим рішенням обох. Пара вирішила не виносити особисті проблеми на публіку. Проте співак говорить, що цьому сприяла низка помилок.

«Ми дорослі люди й так буває — своє сміття вирішили свідомо не виносити. Були в обох помилки різні. Тож вирішили, що не треба далі витрачати час. Бо якщо чекати гіршого — від конфліктів до ненависті — не потрібно. Вчасно розійшлись і спілкуємося про дитину», — пояснив Сасанчин.

Співак також додав, що сподівається на чимскорішу зустріч з Елізабет. Батьки планують врегулювати всі питання до літа. Щодо аліментів, артист каже, що відкритий до будь-якого формату допомоги, але наразі вони з ексдружиною домовляються без офіційних процедур.

«З літа минулого року не бачив Елізу. Не через те, що її не хочуть привозити, а через документи. Зараз все має вирішитися й уже влітку чекатиму донечку. Я казав, що можеш подавати (на аліменти — прим. ред.) й я не буду проти. Але я знаю, що своїй дитині дам більше, ніж потрібно. Ми просто домовляємося», — підсумував зірка.

Зазначимо, Роман Сасанчин протягом шести років перебував у стосунках з Іванною, з яких майже три — у шлюбі. Подружжя розійшлося минулого року. У пари є спільна донька Елізабет, якій зараз чотири роки. Дівчинка разом із мамою зараз проживає у Польщі.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Чи помирились ДЕНИСЕНКО з ФЕДІНЧИКОМ, з ким зустрічається АНДРЮШИН, і що сталося з КАРМОЮ

Нагадаємо, нещодавно актор Костянтин Октябрський оголосив про розлучення після 10 років шлюбу і назвав причину.

