Сасанчин відповів на чутки, що розлучився з дружиною через іншого чоловіка: "Це буде на її совісті"

Український співак і переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин відповів на чутки, що розлучився з дружиною через те, що в неї з'явився інший чоловік.

Так, ще на початку вересня артист просто приголомшив новиною, що його шлюб із Іванною добіг кінця. Колишнє подружжя особливо не коментувало свій розрив. Тож, коли Роман Сасанчин вирішив поспілкуватися з прихильниками в Instagram, його просто засипали запитаннями про розлучення.

Оскільки ініціаторкою розриву була саме Іванна, що користувачі запідозрили появу в неї іншого чоловіка. Однак Роман Сасанчин говорить, що це не так, принаймні, ексдружина це заперечує. Хоча сам музикант не знає напевне.

"Про це, скоріш за все, напевно, тільки вона знає…Я далеко, і що там відбулось – саме я знати не можу. Говорить, що нікого немає, але це вже буде на її совісті", - говорить артист.

Зазначимо, Роман Сасанчин та Іванна перебували в стосунках протягом шести років, з яких майже три – в шлюбі. У пари є спільна донька – з-річна Елізабет. Нещодавно артист відповів, чи бачиться зараз із дитиною.