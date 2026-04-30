ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
2 хв

Сасанчин здивував заявою про "Євробачення" та пояснив, чи повернеться до сольної кар’єри

Переможець «Голосу країни» повертається в шоубізнес та готує музичний камбек.

Автор публікації
Анастасія Гребешко
Коментарі
Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак Роман Сасанчин, дворазовий переможець «Голосу країни», відверто розповів про продаж виграної в шоу квартири та мрію про «Євробачення».

Після тривалого затишшя артист знову вийшов у публічний простір і заговорив про особисте. Він зізнається: останні роки стали для нього періодом переоцінки. Довелося шукати баланс між творчістю і заробітком. Паралельно переживаючи болісний розрив із дружиною. Зміни торкнулися і побуту — довелося переглянути життєві пріоритети. Попри це, він поступово повертається до музики та планує новий етап кар’єри.

«Все ж таки після розлучення вирішив продати квартиру (ред.). Мені морально було важко залишатися в тому просторі — надто багато спогадів, емоційних прив’язок. У якийсь момент зрозумів, що хочу почати новий етап життя», — поділився співак в інтерв’ю OBOZ.UA, пояснюючи, чому попрощався з житлом, отриманим після перемоги в шоу.

Нову квартиру артист обрав меншу, але вже готову до життя — без ремонту і зайвого клопоту. Каже, хотів максимально спростити побут і зосередитися на внутрішньому стані.

«Я точно зрозумів одну річ: у таких питаннях не треба поспішати. Те, що приходить надто швидко, часто так само швидко й зникає. Не хочеться стосунків „аби були“. Нехай це буде дійсно саме та людина», — зізнався Сасанчин, відповідаючи на запитання про особисте життя.

Сьогодні співак знову активно працює в музиці — пише пісні, записує треки й дедалі більше уваги приділяє власному розвитку як артиста. Якщо раніше він часто працював «у тіні» для інших виконавців, то тепер робить ставку на сольну кар’єру. Головною амбіцією називає участь у «Євробаченні» — каже, вже думає над матеріалом, який може стати його квитком на міжнародну сцену.

Роман Сасанчин став унікальним явищем для українського телебачення — він переміг спочатку в «Голос. Діти», а згодом і в дорослій версії шоу. Його кар’єра починалася зі сцени рідного села, де він співав ще змалку. Згодом — велика сцена, наставництво Тіни Кароль і стрімка популярність. Утім, після перемог життя артиста виявилося не таким гламурним: раннє батьківство, складні стосунки, розлучення і пауза в кар’єрі. Тепер він поступово повертається — уже з новим досвідом і чіткішим розумінням себе.

Нагадаємо, нещодавно Роман Сасанчин після розлучення висловився про виїзд 4-річної доньки до Польщі та чи платить аліменти.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie