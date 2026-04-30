Сасанчин здивував заявою про "Євробачення" та пояснив, чи повернеться до сольної кар’єри

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак Роман Сасанчин, дворазовий переможець «Голосу країни», відверто розповів про продаж виграної в шоу квартири та мрію про «Євробачення».

Після тривалого затишшя артист знову вийшов у публічний простір і заговорив про особисте. Він зізнається: останні роки стали для нього періодом переоцінки. Довелося шукати баланс між творчістю і заробітком. Паралельно переживаючи болісний розрив із дружиною. Зміни торкнулися і побуту — довелося переглянути життєві пріоритети. Попри це, він поступово повертається до музики та планує новий етап кар’єри.

«Все ж таки після розлучення вирішив продати квартиру (ред.). Мені морально було важко залишатися в тому просторі — надто багато спогадів, емоційних прив’язок. У якийсь момент зрозумів, що хочу почати новий етап життя», — поділився співак в інтерв’ю OBOZ.UA, пояснюючи, чому попрощався з житлом, отриманим після перемоги в шоу.

Нову квартиру артист обрав меншу, але вже готову до життя — без ремонту і зайвого клопоту. Каже, хотів максимально спростити побут і зосередитися на внутрішньому стані.

«Я точно зрозумів одну річ: у таких питаннях не треба поспішати. Те, що приходить надто швидко, часто так само швидко й зникає. Не хочеться стосунків „аби були“. Нехай це буде дійсно саме та людина», — зізнався Сасанчин, відповідаючи на запитання про особисте життя.

Сьогодні співак знову активно працює в музиці — пише пісні, записує треки й дедалі більше уваги приділяє власному розвитку як артиста. Якщо раніше він часто працював «у тіні» для інших виконавців, то тепер робить ставку на сольну кар’єру. Головною амбіцією називає участь у «Євробаченні» — каже, вже думає над матеріалом, який може стати його квитком на міжнародну сцену.

Роман Сасанчин став унікальним явищем для українського телебачення — він переміг спочатку в «Голос. Діти», а згодом і в дорослій версії шоу. Його кар’єра починалася зі сцени рідного села, де він співав ще змалку. Згодом — велика сцена, наставництво Тіни Кароль і стрімка популярність. Утім, після перемог життя артиста виявилося не таким гламурним: раннє батьківство, складні стосунки, розлучення і пауза в кар’єрі. Тепер він поступово повертається — уже з новим досвідом і чіткішим розумінням себе.

