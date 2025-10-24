ТСН у соціальних мережах

325
1 хв

Саша Бо емоційно відповіла на закиди про пластику обличчя: "Конкретно дали в штангу"

Зірка запевняє, що не робила жодних маніпуляцій з очима та бровами.

Автор публікації
Злата Ковтун
Саша Бо

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо опинилася в центрі уваги у Мережі.

Після публікації свіжих світлин підписники почали масово припускати, що інфлюенсерка зробила підтяжку обличчя або хірургічну корекцію очей. Деякі користувачі звинуватили зірку в тому, що вона приховує зміни, на що блогерка відреагувала доволі емоційно. Вона зізналася, що отримала сотні неприємних повідомлень.

"Всі, хто так голосно обговорює мою зовнішність, конкретно дали в штангу і не туди дивилися. Я отримала багато запитань навіть від тих підписниць, аватарки яких знаю роками. Тому я все ж розповім, хоча планувала зробити це за кілька місяців — коли буде фінальний результат. Бо зараз я досі в набряках і важко говорити об’єктивно. З очима та бровами я не робила нічого", — написала Саша Бо в Instagram.

Сториз Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Сториз Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Сториз Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Сториз Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Інфлюенсерка також пояснила, що не приховує своїх процедур, але цього разу хотіла поділитися змінами пізніше. До слова, раніше Саша Бо відверто розповідала про свої пластичні операції. Вона робила булхорн — хірургічна операція з естетичної корекції верхньої губи, яка зменшує відстань між основою носа та верхньою губою.

Нагадаємо, нещодавно дружина українського співака Віктора Павліка — Катерина Реп’яхова — похизувалася виглядом після операції на підборідді. Знаменитість показала результат до та після пластики.

