Саша Бо налякала фото із розсіченим оком та поділилася, як отримала травму

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо налякала прихильників фото, де у неї розсічена повіка.

Як в Instagram-stories зізналась знаменитість, травму вона отримала у ніч проти Різдва. За словами Саші, біль був настільки сильним, що у неї в очах "засвітилися свічки".

"Розповідаю, як я так покалічилася і хто ж мені розсік повіку. Це сталося у ніч проти Різдва, після Святого вечора. Я прокинулася від ріжучого такого болю, в мене в очах свічки засвітилися", - пригадала Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка поділилася, хто ж винен у її травмі. Як виявилося, це сталося через собаку Саші. Чотирилапа вночі випадково пригнула на обличчя зірки і нігтем порізала повіко.

"І що трапилося? Ми спали із собаками, і Соня, вона ж важить 3,5 кілограми, вирішила погратися у граційну лань, і вирішила з подушки перестрибнути на ноги. Але вона трішки промахнулася і відскочила від мого обличчя. Тобто вона зі всієї сили відскочила, лапками зачепила, нігтями розсікла і пішла спати. Я встаю, не розумію, що відбувається, а вона дивиться на мене і кліпає очима. От таке буває", - розповіла прихильникам Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

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