Саша Бо налякала кадрами подряпаної спини та розповіла, що з нею сталося на відпочинку у Домінікані

Відпочинок української блогерки Саши Бо у Домініканській Республіці затьмарив неприємний інцидент.

Знаменитість у сторіз в Instagram показала роздерту до крові спину та сідниці. Саша розповіла, що під час подорожі на острови серйозно травмувалася.

"Це мій бік. Пройшла година, я змивала водою, а воно далі. Як на зло, ми були на острові, і звичайно, ніяких антисептиків з собою не взяли. Медпункту теж не було", - поділилася Саша.

Фото: instagram.com/sashaabo

Фото: instagram.com/sashaabo

Як поділилася блогерка, вона отримала подряпини, коли плавала в морі. По дорозі до берега Сашу накрила сильна хвиля і вона впала просто на колючі корали.

"Я просто купалася в морі. Це Карибське море і воно дуже мілке. Ідеально чисті пісочні пляжі. І я випадково допливла до ділянки, де багато дрібний коралів. Намагалася легенько вийти з води, але мене накрило сильною хвилею і протаранило спиною по коралах. Будьте обережні, вода сильніша за вас", - розповіла Бо.

Фото: instagram.com/sashaabo

Втім, навіть цей інцидент не зміг зіпсувати вражень блогерки від краси місцевої природи. Саша зазначила, що попри все, цей день запам'ятається їй на усе життя.

"Тим не менш, це був найкращий день за усі два тижні. Я з усмішкою на обличчі публікую ці сторіз, намазана пантенолом і перекисом. Я вдячна долі за цей відпочинок", - написала Саша.

Фото: instagram.com/sashaabo

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