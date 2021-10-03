Саша Бо підтвердила, що збільшила груди та назвала свій новий розмір

Блогерка зробила операцію місяць тому.

Відома українська Instagram-блогерка Саша Пустовіт, яку запідозрили у збільшенні грудей, підтвердила, що все ж таки зробила маммопластику.

Так, спостережливі фоловери помітили зміни у фігурі знаменитості та одразу ж засипали її запитаннями.

Саша Пустовіт збільшила груди / instagram.com/sashaabo

У сторіз Саша Бо опублікувала повідомлення від прихильників.

Саша Пустовіт збільшила груди / instagram.com/sashaabo

Потім вона підтвердила ці здогадки та поділилася, що зробила операцію місяць тому. Олександра також назвала свій новий розмір бюсту. Так, зірка Мережі – володарка третього розміру.

"Усі і так вже зрозуміли, що груди від капусти не ростуть до таких розмірів. Я зробила груди місяць тому, але не робила на цьому ціле шоу з провокаціями та активностями. Зараз я щаслива володарка пружного третього розміру! Все вийшло ідеально", – написала вона та додала, що тепер об'єм її бюсту – 86 см.

Саша Пустовіт збільшила груди / instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, не так давно дружина Віктора Павліка заявила, що хоче зробити пластику грудей. Катя хоче не збільшити бюст, а зменшити.

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