Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Саша Бо підтвердила, що збільшила груди та назвала свій новий розмір

Саша Бо підтвердила, що збільшила груди та назвала свій новий розмір

Саша Пустовіт збільшила груди / instagram.com/sashaabo

Блогерка зробила операцію місяць тому.

Відома українська Instagram-блогерка Саша Пустовіт, яку запідозрили у збільшенні грудей, підтвердила, що все ж таки зробила маммопластику.

Так, спостережливі фоловери помітили зміни у фігурі знаменитості та одразу ж засипали її запитаннями.

Саша Пустовіт збільшила груди / © instagram.com/sashaabo
Саша Пустовіт збільшила груди / instagram.com/sashaabo

У сторіз Саша Бо опублікувала повідомлення від прихильників.

Саша Пустовіт збільшила груди / © instagram.com/sashaabo
Саша Пустовіт збільшила груди / instagram.com/sashaabo

Потім вона підтвердила ці здогадки та поділилася, що зробила операцію місяць тому. Олександра також назвала свій новий розмір бюсту. Так, зірка Мережі – володарка третього розміру.

"Усі і так вже зрозуміли, що груди від капусти не ростуть до таких розмірів. Я зробила груди місяць тому, але не робила на цьому ціле шоу з провокаціями та активностями. Зараз я щаслива володарка пружного третього розміру! Все вийшло ідеально", – написала вона та додала, що тепер об'єм її бюсту – 86 см.

Саша Пустовіт збільшила груди / © instagram.com/sashaabo
Саша Пустовіт збільшила груди / instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, не так давно дружина Віктора Павліка заявила, що хоче зробити пластику грудей. Катя хоче не збільшити бюст, а зменшити.

Наступна публікація