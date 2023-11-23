Саша Бо похизувалася розкішним подарунком від чоловіка вартістю понад три тисячі євро: "Я шокована"

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо похизувалася розкішним подарунком від чоловіка, стоматолога Платона Тарнавського.

У своєму Instagram знаменитість показала, як коханий привітав її з народженням спільної донечки. Платон потішив Сашу ювелірними прикрасами. Стоматолог подарував дружині золоті сережки із малахітом від французького ювелірного бренду Van Cleef & Arpels.

Подарунок Саші Бо від чоловіка / Фото: instagram.com/sashaabo

Зокрема, вартість такої прикраси на офіційному сайті магазину становить майже 3,5 тисяч євро. Як зізналась Саша, вона була сама шокована, коли отримала такий подарунок.

"Я шокована", - коротко підписала фото блогерка.

Подарунок Саші Бо від чоловіка / Фото: instagram.com/sashaabo

До речі, чоловік Саші також відповідально підійшов і до пакування подарунка. Він загорнув сережки у святкову обгортку, зав'язав її стрічкою та додав декілька сухоцвітів. Самі ж сережки були у спеціальній скриньці.

Нагадаємо, Саша Бо втретє стала мамою 21 листопада. Ввечері блогерка народила дівчинку, яку вона назвала Вірою. Чоловік Саші був присутній на пологах та підтримував її.

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