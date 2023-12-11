Саша Бо похрестила доньку на третій тиждень після її народження й показала фото з таїнства у храмі

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо разом з чоловіком Платоном Тарнавським розповіли, що 10 грудня вони похрестили доньку Віру.

У своєму Instagram блогерка розчулила своїх шанувальників роликом з храму. Так, таїнство відбулося в Івано-Франківську, в храмі Святих Кирила і Методія.

Саша Бо похрестила доньку Віру / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо похрестила доньку Віру / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо похрестила доньку Віру / Фото: instagram.com/sashaabo

На обряды хрещення немовля зібралися лише найрідніші подружжя. Вочевидь всі вони дотрималися дрес-коду й вбралися у світлі відтінки одягу. Хрещеними батьками стали друзі родини.

Саша Бо похрестила доньку Віру / Фото: instagram.com/sashaabo

Під час таїнства священник виголосив свою промову, побажав батькам Віри любити її й провів традиційний обряд.

Саша Бо похрестила доньку Віру / Фото: instagram.com/sashaabo

"Сьогодні був дуже важливий день для нашої родини. У Вірочки такі люблячі хрещені батьки", - замилувала підписом Саша Бо.

Саша Бо похрестила доньку Віру / Фото: instagram.com/sashaabo

Також блогерка розчулила кадрами, де її маленька донечка лежить на руках у прабабусі й прадідуся. До того ж вона поділилася ще однією особливою світлиною, де зображені чотири покоління: бабуся, мама, вона та її новонароджена донька.

Саша Бо показала, як минув обряд хрещення її новонародженої доньки

Саша Бо похрестила доньку Віру / Фото: instagram.com/sashaabo

Після таїнства хрещення вся родина затишно відсвяткувала цю подію вдома. Зокрема, Саша запостила кадри з будинку й поділилася атмосферою, яка панувала під час святкової родинної вечері. На її кадрах також можна було побачити білосніжний торт.

Саша Бо похрестила доньку Віру / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо похрестила доньку Віру / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, блогерка Саша Бо ще з перших днів народження доньки Віри не приховує її обличчя. Так, на другому тижні життя немовля вона зняла ніжне відео, як годує та одягає свою маленьку доньку.

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