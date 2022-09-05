Саша Бо показала перші кадри з весілля: сини блогерки зворушили своєю роллю у церемонії

Блогерка Саша Бо поділилася ніжними фото та відео зі свого другого весілля.
Днями у житті Саші Бо відбулася романтична подія - блогерка вдруге вийшла заміж. Її обранцем став стоматолог Платон Тарнавський, з яким Саша була знайома більше 9 років.
У своєму Instagram блогерка нарешті показала світлини та відео з весілля. Для церемонії Саша обрала витончену атласну сукню, стильні туфлі від Jimmi Choo та прикраси з перлів. Замість фати наречена прикрасила волосся ніжною квіткою білої орхідеї.
Однак, як зізналася Бо, дизайнерське взуття трохи зіпсувало її образ.
"Окрім погоди було ще дещо не ідеальне.. це мої туфлі Jimmy Choo, яким я так раділа, поки не вийшла з дому. Туфлі повністю покриті блискітками, і в тандемі з підкладкою сукні вони працювали як наждачний папір. Сукня просто прилипала до них і не можливо було зробити і декількох кроків", - поскаржилася Саша.
А ось щодо весільної сукні блогерка радилася з нареченим. Як розповіла Саша, чоловік одразу ж обрав цей варіант, адже він якнайкраще передавав стиль нареченої.
Найзворушливішим моментом на церемонії стала поява маленьких синів Саші від першого шлюбу. 6-річний Даніїл та 4-річний Євген виносили молодятам обручки. Теплим відео з дітьми благогерка довела своїх прихильників до сліз.
Ніжним завершенням свята став танець молодят. Пісню для Саші та Платона заспівав український виконавець LAUD.
Читайте також: