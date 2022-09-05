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Саша Бо показала перші кадри з весілля: сини блогерки зворушили своєю роллю у церемонії

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Саша Бо показала перші кадри з весілля: сини блогерки зворушили своєю роллю у церемонії

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка Саша Бо поділилася ніжними фото та відео зі свого другого весілля.

Днями у житті Саші Бо відбулася романтична подія - блогерка вдруге вийшла заміж. Її обранцем став стоматолог Платон Тарнавський, з яким Саша була знайома більше 9 років. 

У своєму Instagram блогерка нарешті показала світлини та відео з весілля. Для церемонії Саша обрала витончену атласну сукню, стильні туфлі від Jimmi Choo та прикраси з перлів. Замість фати наречена прикрасила волосся ніжною квіткою білої орхідеї.

Саша Бо у весільній сукні / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо у весільній сукні / Фото: instagram.com/sashaabo

Однак, як зізналася Бо, дизайнерське взуття трохи зіпсувало її образ. 

"Окрім погоди було ще дещо не ідеальне.. це мої туфлі Jimmy Choo, яким я так раділа, поки не вийшла з дому. Туфлі повністю покриті блискітками, і в тандемі з підкладкою сукні вони працювали як наждачний папір. Сукня просто прилипала до них і не можливо було зробити і декількох кроків", - поскаржилася Саша. 

А ось щодо весільної сукні блогерка радилася з нареченим. Як розповіла Саша, чоловік одразу ж обрав цей варіант, адже він якнайкраще передавав стиль нареченої. 

Наречений блогерки - Платон Тарнавський / © instagram.com/sashaabo
Наречений блогерки - Платон Тарнавський / Фото: instagram.com/sashaabo

Найзворушливішим моментом на церемонії стала поява маленьких синів Саші від першого шлюбу. 6-річний Даніїл та 4-річний Євген виносили молодятам обручки. Теплим відео з дітьми благогерка довела своїх прихильників до сліз. 

Весілля Саші Бо / © instagram.com/sashaabo
Весілля Саші Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Ніжним завершенням свята став танець молодят. Пісню для Саші та Платона заспівав український виконавець LAUD.

Молодята станцювали під пісню LAUD / © instagram.com/sashaabo
Молодята станцювали під пісню LAUD / Фото: instagram.com/sashaabo

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