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Саша Бо показала повністю оголені груди до та після пластичної операції

Саша Бо показала повністю оголені груди до та після пластичної операції

Саша Пустовіт / instagram.com/sashaabo

Маммопластику блогерці зробив колишній чоловік Слави Камінської.

Українська Instagram-блогерка Саша Бо, яка нещодавно зізналася, що збільшила груди, похизувалася результатом операції.

В Instagram-stories зірка Мережі розмістила відверті фото, де показала свій оголений бюст до та після маммопластики.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / instagram.com/sashaabo

"Коли я говорила, що грудей у мене не було – я не жартувала", – прокоментувала знімок Пустовіт.

Дівчина додала, що цю операцію, як і пластику носа, вона довірила ексчоловіку Слави Камінської – Едгару. Також Олександра поділилася деякими подробицями післяопераційного періоду. Зокрема, вона написала, що її відпустили з лікарні за три години після того, як вона прокинулася після наркозу.

"Та найцікавіше чекало мене наступного ранку... Я не могла піднятись з ліжка. Таке враження, ніби на груди поставили камінь. Та чим більше я рухалась - тим менше боліло. Було страшно боляче щиро сміятись. Я дуже стримувала себе на дні народження Данила. Справжнім випробовуванням було прийняти душ. Здавалось, що мої нові груди важили цілу тонну, і якщо я зніму бандаж - вони впадуть на підлогу. Всі маніпуляції я здійснювала спокійно, оскільки на швах були водостійкі пластирі. Всі дивні відчуття несприйняття нової себе минули вже на третій день. Зараз ми одне ціле! І я уявлення не маю, як могла жити без них раніше. У цілому я отримую багато компліментів щодо максимальної натуральності результату. Я дуже щаслива", – зізналася блогерка.

Саша Пустовіт / © instagram.com/sashaabo
Саша Пустовіт / instagram.com/sashaabo

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