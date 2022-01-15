Саша Бо показала пристрасні поцілунки зі своїм бойфрендом в ліжку

Зірка не може натішитися своєму щастю.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо вже давно не приховує бойфренда.

Зірка все частіше й частіше показує коханого у своєму Instagram. Загалом, блогерка демонструє ідеальне сімейне життя.

До слова, Саша показала, яка пристрасть панує між нею та її коханим Платоном. Так, знаменитість опублікувала коротке відео, на якому палко цілується зі своїм обранцем в ліжку.

Саша Бо зі своїм коханим / instagram.com/sashaabo

Зазначимо, блогерка не вперше показує подібні відео. Схоже, зірці подобається хизуватися сімейною ідилією.

Нагадаємо, Саша Бо протягом шести років була заміжньою за Ігорем Пустовітом та має від нього двох дітей. Восени цього року Олександра дала скандальне інтерв'ю, у якому розповіла, що Ігор морально з неї знущався і шантажував. Пізніше Ігор дав інтерв'ю-відповідь, у якому зазначив, що йому з Сашею було теж несолодко.

Читайте також: