Саша Бо показала свою розкішну квартиру в Івано-Франківську вартістю 120 тис. доларів

Українська блогерка Саша Бо минулого року придбала власну квартиру, але переїхала туди лише у травні.

Знаменитість розповіла, що обирала її ще до того, як одружилася з чоловіком. Загалом, апартаменти Саші невеликі, але поки їм вистачає.

"Це моя квартира, яку я купила рік тому. Невелика, 120 кв. м. Але нам тут ушістьох вистачає. Мені з чоловіком, дітьми та двома собаками", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Аліні Оліцькій.

Спальня Саші Бо

Загалом, вартість квартири Саші становить 120 тисяч доларів. Утім, ремонт коштує значно дорожче. Лише темний камінь, який присутній в інтер'єрі кухні, обійшовся зірці в 10 тис. доларів.

Кухня Саші Бо

"Це один із двох найелітніших будинків у нашому місті. Ціна, що піднялася, не залежить від війни, а від того, що скоріше будинок ввели в експлуатацію. Але так, 120 кв. м - це 120 тисяч доларів. Ремонт може ще дорожче", - зазначила Саша.

Дитяча кімната Саші Бо

Утім, у квартирі блогерка з родиною не планує залишатися надовго. Знаменитість разом з чоловіком вирішила побудувати великий будинок. Подружжя цим планує зайнятися вже тоді, коли закінчиться в Україні війна.

"Згодом ми переїжджатимемо, будуватимемо будинок якийсь великий. Де - ще не знаю, але однозначно у мирний час ми почнемо", - додала Саша.

Ванна кімната Саші Бо

Нагадаємо, раніше блогерка розповіла, що десять років тому намагалася зустрічатися зі своїм теперішнім чоловіком – Платоном Тарнавським. Їхні стосунки у минулому не склалися. Саша розповіла, чому так сталося.

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