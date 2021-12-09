Саша Бо показала відео, як їй робили лазерну корекцію зору: "Було неприємно і боляче"

Саша Бо показала відео, як їй робили лазерну корекцію зору: "Було неприємно і боляче"

Наразі в зірки залишився синець під оком.

Відомій українській блогерці Саші Бо зробили лазерну корекцію зору.

Знаменитість розповіла, що в неї були всі показники, аби їй провели подібну процедуру. Втім, під час обстеження у неї виявили ризик відшарування сітківки лівого ока. Тому зірці зробили лазерну коагуляцію сітківки.

Саші Бо зробили лазерну корекцію зору / instagram.com/sashaabo

До слова, весь процес зірка знімала на відео та виклала в сторіз на своїй сторінці в Instagram. У ролику видно, наскільки Саші боляче. Вона не стримувала своїх емоцій та навіть іноді плакала.

Саші Бо зробили лазерну корекцію зору / instagram.com/sashaabo

"Сама лазерна корекція виявилася не такою страшною. Якщо глобально, то навіть безболісною. Чого не скажеш про коагуляцію сітківки. Це були неприємно, часом дуже боляче та страшно… Не знаю, як передати. Я боялася за свій зір", - розповіла зірка.

Втім блогерку підтримував її коханий. Під час операції він був поруч.

Саші Бо зробили лазерну корекцію зору / instagram.com/sashaabo

Зазначимо, сама ж процедура минула успішно. Щоправда, у Саші набрякло ліве око та з’явився синець. Також зірці якийсь час потрібно носити сонцезахисні окуляри.

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