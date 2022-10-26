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Саша Бо показала, як чоловік робив їй операцію з виправлення форми верхньої губи

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Саша Бо показала, як чоловік робив їй операцію з виправлення форми верхньої губи

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve

Блогерка вирішила серйозно зайнятися своїми губами.

Українська блогерка Саша Бо не раз вже розповідала своїм шанувальникам, що зменшила губи.

Знаменитість поділилася, що повністю розчинила верхню губу колагенозою та гіалуронідазою, щоб "більше ніколи не надувати її філером".

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo_reserve
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve

Тепер же Бо наважилася на операцію булхорн. Цю пластичну операцію роблять, аби виправити форму верхньої губи. Її проводять, коли потрібно скоротити занадто велику відстань між носом і верхньою губою, при цьому зробивши її більшою.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo_reserve
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve
Саша Бо / © instagram.com/sashaabo_reserve
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve
Саша Бо / © instagram.com/sashaabo_reserve
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve

Цю важливу місію Саша довірила своєму чоловіку, стоматологу та хірургу Платону Тарнавському. Частково процес, як відбувалася операція, а також який вигляд Саша має після хірургічного втручання, вона показала в Instagram.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo_reserve
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve
Саша Бо / © instagram.com/sashaabo_reserve
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve
Саша Бо після операції / © instagram.com/sashaabo_reserve
Саша Бо після операції / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve

Нагадаємо, раніше Саша Бо зменшила губи та пожалілася на наслідки уколів краси. Блогерка розповіла які негативні наслідки після процедур помітила. Зокрема, Саша помітила фіброз та грудочки, які утворилися у губах.

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