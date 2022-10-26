Саша Бо показала, як чоловік робив їй операцію з виправлення форми верхньої губи

Блогерка вирішила серйозно зайнятися своїми губами.
Українська блогерка Саша Бо не раз вже розповідала своїм шанувальникам, що зменшила губи.
Знаменитість поділилася, що повністю розчинила верхню губу колагенозою та гіалуронідазою, щоб "більше ніколи не надувати її філером".
Тепер же Бо наважилася на операцію булхорн. Цю пластичну операцію роблять, аби виправити форму верхньої губи. Її проводять, коли потрібно скоротити занадто велику відстань між носом і верхньою губою, при цьому зробивши її більшою.
Цю важливу місію Саша довірила своєму чоловіку, стоматологу та хірургу Платону Тарнавському. Частково процес, як відбувалася операція, а також який вигляд Саша має після хірургічного втручання, вона показала в Instagram.
Нагадаємо, раніше Саша Бо зменшила губи та пожалілася на наслідки уколів краси. Блогерка розповіла які негативні наслідки після процедур помітила. Зокрема, Саша помітила фіброз та грудочки, які утворилися у губах.
Читайте також: