Саша Бо показала, як п'ятиріччя сина відсвяткувала, та зізналася, чи привітав хлопчика тато

Відома українська блогерка Саша Бо показала, яке свято влаштувала для свого сина Євгена.

27 серпня хлопчику виповнилося п'ять років, тож на честь цієї дати знаменитість вирішила влаштувати для нього тематичну вечірку. Маленький Женя дуже любить потяги, тож Саша облаштувала для сина усе в стилі залізничної станції з відповідними конкурсами та розвагами.

Син Саші Бо відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/sashaabo

Син Саші Бо відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/sashaabo

Святковий торт також був прикрашений у тематиці свята з їстівною фігуркою потягу та написом "Женя 5". Також гості могли поласувати пряниками у тому ж стилі.

Син Саші Бо відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/sashaabo

Син Саші Бо відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/sashaabo

Син Саші Бо відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/sashaabo

"З днем народження, Женю! Ти бачиш цей світ настільки позитивним, що з тебе хочеться брати приклад. Дякую, що ділишся з нами своїм світлом і добром. Будь здоровим і щасливим завжди", - привітала хлопчика зіркова мама.

Син Саші Бо відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/sashaabo

Син Саші Бо відсвяткував день народження / Фото: instagram.com/sashaabo

У коментарях шанувальники Саші поцікавилися, чи привітав Женю його батько, блогер Ігор Пустовіт. Як відомо, після розлучення пара підтримує зв'язок виключно заради дітей.

"Тато привітав з самого ранку. І завтра буде продовження святкування з ним", - відповіла на запитання Саша.

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