Саша Бо показала, як змінилася її фігура через булімію: "Такою худою ще ніколи не була"

Зірка розповіла, як лікувала свою недугу.
Популярна Instagram-блогерка Саша Бо тривалий час лікувалася від розладу харчової поведінки.
Як зізнається зірка, їй вдалося побороти свою недугу. Так, вона працювала зі спеціалістами та зрозуміла, як справлятися зі своїми проблемами.
"Булімія – це пройдений страшний сон. Зараз я щаслива, спокійна. Немає бажання "закривати очі на щось" та заїсти біль. За щасливим збігом обставин, мені вдалося вилізти з цього. Я набрала п'ять кіло та люблю себе, які ніколи. Останній "зрив" був у мене два місяці тому", - розповіла Саша.
Також блогерка розповіла, що до того, як вона почала хворіти, її вага становила 60 кіло. Втім, через булімію Саша втратила 10 кіло.
"Мої критичні 50 кіло. Такою худою я ще ніколи не була", - додала знаменитість.
Зауважимо, про розлад харчової поведінки зірка Мережі розповіла особисто восени минулого року.
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