Саша Бо показалася у спідньому на п'ятий день після пологів та здивувала, як змінилося її тіло

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо показала, як змінилося її тіло після третіх пологів.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, на якому постала у спідній білизні. Саша показала, який вигляд має її фігура через п'ять днів після пологів. Блогерка зізналась, що в неї видніється невеличкий животик, щоправда, на вечір він стає значно більший, ніж на ранок.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

"Животик є, проте ввечері він буде значно більшим, як на шостому місяці", - поділилася блогерка.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша зазначила, що після пологів відновлюється так само, як і інші жінки. Однак блогерці пощастило з генетикою, тож її шкіра після народження третьої дитини залишилася в гарному стані.

"Я відновлююсь точно так само, як і всі жінки. Щоправда, мені дійсно пощастило з генетикою, шкіра в гарному стані", - зазначила Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Також блогерка розсекретила свою вагу. Нині Саша важить 57 кіло, а до вагітності цифра була меншою, а саме 51-52 кіло. Щоправда, блогерка говорить, що нині їй комфортно. Знаменитість планує лише почати ходити до спортзалу, щоб привести тіло в тонус, а от худнути зірка Мережі не хоче.

"До речі, мені ок у такій вазі, я не буду худнути. Лише чекаю на можливість ходити до спортзалу разом із чоловіком. Моя вага 57 кіло, до пологів – 51-52 кіло", - поділилася блогерка.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, Саша Бо народила третю дитину 21 листопада. Чоловік блогерки Платон Тарнавський з нагоди народження донечки зробив їй сюрприз. Коханий Саші подарував сережки, вартість яких становить понад три тисячі євро.

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