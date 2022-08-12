Саша Бо показалася з новими губами: "Ідеальна симетрія без ефекту "качки"

Українська блогерка Саша Бо наважилася на процедуру зі зменшення верхньої губи.
Процедуру зі зменшення верхньої губи Саша Бо зробила трохи менше тижня тому.
Тепер же відома блогерка вирішила продемонструвати шанувальникам результат втручання косметолога. У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість розмістила відео, у якому показала нову форму своїх губ:
"Люблю себе з губами. Тому привіт нова форма. Ідеальна симетрія без ефекту "качки" через міграцію. Цікаво, яким буде фінальний результат? Оскільки губа зараз як каміння. Набряк і синці", - розповіла підписникам у фотоблогу Саша Бо.
Зазначимо, що раніше наречений блогерки-мільйонниці Саші Бо, стоматолог Платон Тарнавський потрапив у скандал через свою заяву. Він закликав не продавати житло для людей з Донецької та Луганської областей, зазначивши, що тоді російські окупанти будуть наступати на захід України, аби їх "визволити".
Пізніше він поквапився пояснити свою публікацію і зазначив, що у цьому вбачалася зовсім інша проблема – мовне питання та ганебна поведінка деяких переселенців.
Читайте також: