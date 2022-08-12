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Саша Бо показалася з новими губами: "Ідеальна симетрія без ефекту "качки"

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Саша Бо показалася з новими губами: "Ідеальна симетрія без ефекту "качки"

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Українська блогерка Саша Бо наважилася на процедуру зі зменшення верхньої губи.

Процедуру зі зменшення верхньої губи Саша Бо зробила трохи менше тижня тому.

Тепер же відома блогерка вирішила продемонструвати шанувальникам результат втручання косметолога. У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість розмістила відео, у якому показала нову форму своїх губ:

Саша Бо до зменшення губ / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо до зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Бо до зменшення губ / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо до зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo

"Люблю себе з губами. Тому привіт нова форма. Ідеальна симетрія без ефекту "качки" через міграцію. Цікаво, яким буде фінальний результат? Оскільки губа зараз як каміння. Набряк і синці", - розповіла підписникам у фотоблогу Саша Бо.

Саша Бо після зменшення губ / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо після зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Бо після зменшення губ / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо після зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Бо після зменшення губ / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо після зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Зазначимо, що раніше наречений блогерки-мільйонниці Саші Бо, стоматолог Платон Тарнавський потрапив у скандал через свою заяву. Він закликав не продавати житло для людей з Донецької та Луганської областей, зазначивши, що тоді російські окупанти будуть наступати на захід України, аби їх "визволити".

Пізніше він поквапився пояснити свою публікацію і зазначив, що у цьому вбачалася зовсім інша проблема – мовне питання та ганебна поведінка деяких переселенців.

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