Саша Бо показалася з новими губами: "Ідеальна симетрія без ефекту "качки"

Процедуру зі зменшення верхньої губи Саша Бо зробила трохи менше тижня тому.

Тепер же відома блогерка вирішила продемонструвати шанувальникам результат втручання косметолога. У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість розмістила відео, у якому показала нову форму своїх губ:

Саша Бо до зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо до зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo

"Люблю себе з губами. Тому привіт нова форма. Ідеальна симетрія без ефекту "качки" через міграцію. Цікаво, яким буде фінальний результат? Оскільки губа зараз як каміння. Набряк і синці", - розповіла підписникам у фотоблогу Саша Бо.

Саша Бо після зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо після зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо після зменшення губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Зазначимо, що раніше наречений блогерки-мільйонниці Саші Бо, стоматолог Платон Тарнавський потрапив у скандал через свою заяву. Він закликав не продавати житло для людей з Донецької та Луганської областей, зазначивши, що тоді російські окупанти будуть наступати на захід України, аби їх "визволити".

Пізніше він поквапився пояснити свою публікацію і зазначив, що у цьому вбачалася зовсім інша проблема – мовне питання та ганебна поведінка деяких переселенців.

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