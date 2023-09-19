Саша Бо розповіла про аномальний перебіг вагітності: "Така особливість зустрічається у менш ніж 1%"

Блогерка-мільйонниця Саша Бо розповіла про перебіг своєї вагітності.

Багато запитань у профілі знаменитості стосуються того, що на її терміні вагітності її животик має маленький вигляд. Саша вирішила бути чесною зі своїми підписниками та розповіла, чому так сталося.

Як розповіла блогерка в Instagram, її вагітність перебігає з рідкісною аномалією - в пуповині лише одна артерія, хоча має бути дві. Проте лікарі наголосили, що дитина здорова і розвивається нормально.

"Моя вагітність перебігає з аномалією. При першому ж обстеженні мені повідомили, що в пуповині лише одна артерія (в нормі 2 артерії і 1 вена). Дівгноз: ЄАП. Така особливість зустрічається у <1% всіх вагітностей. При кожному скринінгу мені наголошували, що причин для хвилювання немає, дитина розвивається нормально. Ви знаєте, що все літо я майже просиділа вдома. Мене постійно турбував тонус. Я хвилювалась за кожнісіньке дискомфортне відчуття", - поділилася Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Занепокоєння у молодої матусі з'явилися після того як розмір дитини на УЗД почав відрізнятися від прийнятих норм. Через це Саша наважилася зробите ще декілька важливих тестів.

"Я остаточно занепокоїлась, коли УЗД почала відрізнятись від програми. Дитинка почала ніби відставати у розмірах. Мені пояснили, що через таку особливість вона народиться маленькою, проте здоровою. Я прийшла додому і нагуглилась до того, що пішла робити НІПТ майже на 30-му тижні. Уявіть мої переживання, коли я побачила рядки про хромосомні хвороби, вроджені вади розвитку серця і судин, сечовидільної системи, органів черевної та грудної порожнини. Я вірила своїм лікарям, але переконатись мала" - розповіла Саша.

На щастя результати аналізів не показали жодних порушень у розвитку дитини тож блогерка стала почуватися спокійнішою.

"Результати чудові. Жодних мутацій чи порушень, за винятком гену фолатного циклу. Я є носієм. Мені лише відрегулювали харчування. Публікую цей допис з відчуттям полегшення. Ми дуже чекаємо на нашу донечку. Маленьку, але здорову" - повідомила Бо.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, раніше Саша Бо зізналася, що на початку повномасштабної війни втратила дитину.

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