Саша Бо повністю роздягнулася на камеру та похвалилася бюстом після маммопластики

Блогерка поділилися відвертим кадром.
Українська блогерка Саша Бо, вона ж Олександра Пустовіт, після скандального розриву з чоловіком та маммопластики, публікує все дедалі відвертіші фото.
Так, у своєму Instagram зірка Мережі оприлюднила кадр, на якому постала повністю оголена. На знімку, присвяченому прийдешньому Геловіну, 26-річна дівчина позувала із гарбузом у руках, прикриваючи обличчя. Саша засвітила пружний бюст та плаский животик.
"Коли лінь було робити halloween make up і шукати костюм", – написала вона.
У коментарях підписники розділилися на два табори – одні висловили своє захоплення, інші – написали негативні повідомлення.
- Просто розкішно! Яка фігура! Маєте нереально крутий вигляд
- Дуже гаряче
- Фігура просто вогонь! Най собі Ігор лікті кусає, що не побачить такого наживо
- Незрозуміле фото! Це занадто трохи
- Я шокована! Навіщо голою показувати себе
- Коли нема що показувати – показуй цицьки
Також у сторіз Саша додала, що це фото "для підривання пер**чків деяких щасливих дружин і мам", зазначивши, що кайфує від коментарів.
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