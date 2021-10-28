Саша Бо повністю роздягнулася на камеру та похвалилася бюстом після маммопластики

Саша Бо повністю роздягнулася на камеру та похвалилася бюстом після маммопластики

Блогерка поділилися відвертим кадром.

Українська блогерка Саша Бо, вона ж Олександра Пустовіт, після скандального розриву з чоловіком та маммопластики, публікує все дедалі відвертіші фото.

Так, у своєму Instagram зірка Мережі оприлюднила кадр, на якому постала повністю оголена. На знімку, присвяченому прийдешньому Геловіну, 26-річна дівчина позувала із гарбузом у руках, прикриваючи обличчя. Саша засвітила пружний бюст та плаский животик.

Саша Бо оголена / instagram.com/sashaabo

"Коли лінь було робити halloween make up і шукати костюм", – написала вона.

У коментарях підписники розділилися на два табори – одні висловили своє захоплення, інші – написали негативні повідомлення.

Просто розкішно! Яка фігура! Маєте нереально крутий вигляд

Дуже гаряче

Фігура просто вогонь! Най собі Ігор лікті кусає, що не побачить такого наживо

Незрозуміле фото! Це занадто трохи

Я шокована! Навіщо голою показувати себе

Коли нема що показувати – показуй цицьки

Також у сторіз Саша додала, що це фото "для підривання пер**чків деяких щасливих дружин і мам", зазначивши, що кайфує від коментарів.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання