Саша Бо про інтерв'ю свого чоловіка: "Прополоскав у лайні "кончену і хвору колишню"

Блогерка звернулася до екскоханого.

Українська Instagram-блогерка Олександра Пустовіт, вона ж Саша Бо, відреагувала на інтерв'ю свого чоловіка Ігоря, з яким розлучається.

Так, вчора її екскоханий розповів свою правду щодо спільного життя та скандального розлучення з дружиною. Після перегляду відео 26-річна дівчина поділилася думками у своєму фотоблогу. Саша зазначила, що отримала ефектне шоу, яке їй обіцяв Ігор.

"Я спокійно приймаю цю ситуацію, бо я взагалі не здивована. Я вкотре переконалась в правильності свого вибору - більше не терпіти. Можете проаналізувати, можете зробити висновки, можете бути байдужими або просто посміятись з цього цирку. Я від відчаю прийшла на інтерв'ю, щоб відкрити свої болі і страхи, а дехто прийшов відмазатись, жорстоко помститись і прополоскати у лайні "кончену і хвору колишню" і її батьків (як по чоловічому)", – прокоментувала блогерка.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Саша додала, що не жалкує про те, що "озвучила всього 5% трешу, який вона пережила". Втім, зазначила, що більше не буде давати інтерв'ю та роздмухувати скандал.

"Мені вистачило розуму не позорити батька своїх дітей в їхніх очах і я гордо з цим йду далі. Моє інтерв'ю мало зовсім іншу ціль. Всі матеріали я мовчки передала до суду і продовжую жити щасливо для себе і заради дітей. І нехай він до кінця буде впевнений у моїй меркантильності. Та я заробила ці гроші сама не завдяки, а всупереч йому, не відчуваючи жодної краплі підтримки! А всім тим, хто аж плюється, захищаючи сторону Ігоря - ваше право. Бажаю вам вийти за нього заміж або виховати такого сина. І я зроблю все для того, аби в моїх дітей не було психологічної травми після того, що я щойно подивилась", – додала Бо.

Також Пустовіт звернулася до колишнього: "Я погана, ти хороший. Йди з Богом, а не з мольфарами. У мене все. Ця тема закрита назавжди".

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, нещодавно Саша Пустовіт шокувала подробицями життя з чоловіком Ігорем, з яким розлучається. Так, вона розповіла, що колишній коханий знущався з неї морально та шантажував розповісти про булімію та туберкульоз. Пустовіт заявила, що чоловік навіть бажав їй померти від раку шлунка.

Зі свого боку, Ігор дав інтерв'ю-відповідь на закиди екскоханої. Він прокоментував усі звинувачення, про які говорила його колишня в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

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