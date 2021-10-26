Саша Бо про те, як лікується від булімії: "Заробити на будинок було простіше"

Саша Бо про те, як лікується від булімії: "Заробити на будинок було простіше"

У блогерки розлад харчової поведінки.

Популярна Instagram-блогерка Саша Бо нещодавно зізналася, що страждає на булімію та лікується від цієї хвороби.

Знаменитість говорить, що вже понад місяць спілкується з психоаналітиком та спеціалістом по харчовій поведінці. Окрім цього, вона пропрацьовує свої проблеми.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

"Я багато говорю про дитинство, копаюсь в ньому і шукаю відповіді на питання. Я аналізую свою діяльність: осуд, критика і хейт - це речі, які по дефолту йдуть в подарунок до публічності. Я пробачаю всі неприємні слова людей в бік моєї зовнішності, бо хтось так проявляв свою любов, а хтось просто не мав настрою", - поділилась Саша.

Блогерка говорить, що після розлучення її булімія перетворилась на анорексію, адже вона схудла на 8 кіло. Проте, наразі вона поступово одужує. Саша вже набрала 4 кіло.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

"Я на вірному шляху до абсолютного ментального здоров'я, бо левової частки всіх тригерів, які руйнували мою психіку, - я позбулась і продовжую позбуватись щодня. Шлях складний та довгий, але це моя мета. Найважча мета, насправді. Заробити на будинок, бізнес і авто було якось простіше", - говорить знаменитість.

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