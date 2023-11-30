Саша Бо розчулила відео з крихітною донечкою, якій два тижні

Блогерка показала, як годує та одягає маленьку доньку.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо поділилася з шанувальниками відео, де постала зі своєю крихітною донькою Вірою.

На сторінці в Instagram Олександра розмістила зворушливий ролик, у якому показала, як годує немовля грудями, і як збирає крихітку на прогулянку.

"Моя казкова дівчинка", - ніжно прокоментувала відео молода мама.

Саша Бо поділилася відео зі своєю крихітною донькою

Шанувальники не стали приховувати свого захвату від того, який Саша Бо має чудовий вигляд після пологів, а також їх дуже розчулила маленька Віра:

Сашо, яка вона ніжна і маленька. Відео у саме серденько

Яка ж вона у вас крихітна! Така вже мила дівчинка!

Ну Боже, на це можна дивитися вічно

Як же вам личить донечка

Нагадаємо, що Саша Бо втретє стала мамою 21 листопада. Блогерка народила своєму чоловіку, лікарю Платону Тарнавському доньку. Також у Саші є двоє синів від попередніх стосунків з блогером Ігорем Пустовітом.

До речі, нещодавно Саша Бо показувала, який вигляд має її фігура через п'ять днів після пологів. Знаменитість поділилася фото, де постала у спідньому.

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