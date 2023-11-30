Саша Бо розчулила відео з крихітною донечкою, якій два тижні

Блогерка показала, як годує та одягає маленьку доньку.
Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо поділилася з шанувальниками відео, де постала зі своєю крихітною донькою Вірою.
На сторінці в Instagram Олександра розмістила зворушливий ролик, у якому показала, як годує немовля грудями, і як збирає крихітку на прогулянку.
"Моя казкова дівчинка", - ніжно прокоментувала відео молода мама.
Шанувальники не стали приховувати свого захвату від того, який Саша Бо має чудовий вигляд після пологів, а також їх дуже розчулила маленька Віра:
- Сашо, яка вона ніжна і маленька. Відео у саме серденько
- Яка ж вона у вас крихітна! Така вже мила дівчинка!
- Ну Боже, на це можна дивитися вічно
- Як же вам личить донечка
Нагадаємо, що Саша Бо втретє стала мамою 21 листопада. Блогерка народила своєму чоловіку, лікарю Платону Тарнавському доньку. Також у Саші є двоє синів від попередніх стосунків з блогером Ігорем Пустовітом.
До речі, нещодавно Саша Бо показувала, який вигляд має її фігура через п'ять днів після пологів. Знаменитість поділилася фото, де постала у спідньому.
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