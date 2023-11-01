Саша Бо розсекретила свою вагу і зізналась, скільки кіло набрала під час вагітності

Блогерка також показала, який вигляд мала її фігура до вагітності.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо розповіла про свою вагу під час третьої вагітності.

В Instagram-stories знаменитість зізналась, що нині вона важить 63-64 кіло. Блогерка набрала майже 12 кілограмів. Саша говорить, що після пологів їй доведеться взятися за фігуру та приводити тіло в тонус, адже після народження дитини зайві кіло інакше не зникнуть. Знаменитість планує худнути за допомогою спорту.

"Моя вага зараз 63-64 кіло. За вагітність я набрала 11,5 кіло. У пологовому все залишити не вдасться, бо дитинка маленька. Доведеться брати себе в руки і займатися спортом", - поділилася зірка Мережі.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо також показала, який вигляд мала її фігура до вагітності. Саша опублікувала два фото. На одному знімку знаменитість постала в чорній спідні білизні, а на іншому – в обтислій мінісукні.

"Хто ця жінка і де вона загубила 12 кіло?" – пожартувала Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина розсекретила свою вагу. Знаменитість зізналась, як їй вдалося схуднути на 12 кіло, та розповіла про свій раціон.

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