Саша Бо розсекретила свою вагу та зізналась, скільки кіло набрала під час вагітності

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо розповіла про набір ваги під час третьої вагітності.

Як зазначила знаменитість в Instagram-stories, вона раз на тиждень обов'язково зважується. Саша веде спеціальний додаток про вагітність та стежить за набором ваги. Як зізналась блогерка, вона вже набрала сім кіло.

"Зважуюсь один раз на тиждень, щоб занести дані до програми", - поділилася знаменитість.

Загалом, Саша Бо, яка чекає на народження дівчинки, нині важить 59 кіло. Блогерка поділилася, що щодня отримує компліменти від чоловіка. Щоправда, через набір ваги Саші стало складніше ходити та підійматися сходами, а також почали з'являтися набряки.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

"З кожним кілограмом я отримую більше компліментів від чоловіка, але стає складно підійматися сходами, довго гуляти і ці набряки…", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, раніше Саша Бо показувала чималий животик. Знаменитість ділилася знімками, на яких зображена у купальнику, та демонструвала, як змінилася її фігура під час третьої вагітності.

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