Саша Бо розсекретила будівництво власного будинку і показала його перші фото

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо розсекретила будівництво власного будинку.

Радісною новиною зірка Мережі поділилась в Instagram. Знаменитість розсекретила, що вони з чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським, наважились на зміни в їхньому сімейному житті. Подружжя розпочало будівництво власного будинку. Наразі там лише голі стіни і чимало роботи попереду. Однак блогерка вже неабияк тішиться початку будівництва.

Саша Бо будує будинок / © instagram.com/sashaabo

"Ми будуємо дім", - коротко підписала кадри знаменитість.

Саме такий вигляд матиме будинок Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Оскільки будівництво ще на початкових етапах, то складно уявити, яким буде дім блогерки. Та Саша Бо вже показала візуалізацію. Всередині будинок буде у світлих кольорах – бежевих та коричневих. Звичайно, він буде облаштований для великої родини.

Такий вигляд будинок Саші Бо матиме зсередини / © instagram.com/sashaabo

У будинку, який буде двоповерховим, буде чимало вікон, і панорамних теж. На подвір'ї планується зона для відпочинку, а також басейн.

Саме такий вигляд матиме будинок Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Зазначимо, наразі Саша Бо разом із родиною мешкає в квартирі, яку вона придбала в Івано-Франківську. Тим не менш, раніше знаменитість ділилась планами про будівництво будинку.

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо зробила пластичну операцію на обличчі. На жаль, реабілітація після хірургічного втручання виявилася нелегкою.