Саша Бо розсекретила будівництво власного будинку і показала його перші фото
Зірка Мережі хоче з'їхати з квартири.
Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо розсекретила будівництво власного будинку.
Радісною новиною зірка Мережі поділилась в Instagram. Знаменитість розсекретила, що вони з чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським, наважились на зміни в їхньому сімейному житті. Подружжя розпочало будівництво власного будинку. Наразі там лише голі стіни і чимало роботи попереду. Однак блогерка вже неабияк тішиться початку будівництва.
"Ми будуємо дім", - коротко підписала кадри знаменитість.
Оскільки будівництво ще на початкових етапах, то складно уявити, яким буде дім блогерки. Та Саша Бо вже показала візуалізацію. Всередині будинок буде у світлих кольорах – бежевих та коричневих. Звичайно, він буде облаштований для великої родини.
У будинку, який буде двоповерховим, буде чимало вікон, і панорамних теж. На подвір'ї планується зона для відпочинку, а також басейн.
Зазначимо, наразі Саша Бо разом із родиною мешкає в квартирі, яку вона придбала в Івано-Франківську. Тим не менш, раніше знаменитість ділилась планами про будівництво будинку.
Нагадаємо, нещодавно Саша Бо зробила пластичну операцію на обличчі. На жаль, реабілітація після хірургічного втручання виявилася нелегкою.