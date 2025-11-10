ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Саша Бо розсекретила будівництво власного будинку і показала його перші фото

Зірка Мережі хоче з'їхати з квартири.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Саша Бо

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо розсекретила будівництво власного будинку.

Радісною новиною зірка Мережі поділилась в Instagram. Знаменитість розсекретила, що вони з чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським, наважились на зміни в їхньому сімейному житті. Подружжя розпочало будівництво власного будинку. Наразі там лише голі стіни і чимало роботи попереду. Однак блогерка вже неабияк тішиться початку будівництва.

Саша Бо будує будинок / © instagram.com/sashaabo

Саша Бо будує будинок / © instagram.com/sashaabo

"Ми будуємо дім", - коротко підписала кадри знаменитість.

Саме такий вигляд матиме будинок Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Саме такий вигляд матиме будинок Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Оскільки будівництво ще на початкових етапах, то складно уявити, яким буде дім блогерки. Та Саша Бо вже показала візуалізацію. Всередині будинок буде у світлих кольорах – бежевих та коричневих. Звичайно, він буде облаштований для великої родини.

Такий вигляд будинок Саші Бо матиме зсередини / © instagram.com/sashaabo

Такий вигляд будинок Саші Бо матиме зсередини / © instagram.com/sashaabo

У будинку, який буде двоповерховим, буде чимало вікон, і панорамних теж. На подвір'ї планується зона для відпочинку, а також басейн.

Саме такий вигляд матиме будинок Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Саме такий вигляд матиме будинок Саші Бо / © instagram.com/sashaabo

Зазначимо, наразі Саша Бо разом із родиною мешкає в квартирі, яку вона придбала в Івано-Франківську. Тим не менш, раніше знаменитість ділилась планами про будівництво будинку.

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо зробила пластичну операцію на обличчі. На жаль, реабілітація після хірургічного втручання виявилася нелегкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
369
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie