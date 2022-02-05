Саша Бо шокувала історією, як їй доставили зів'ялі квіти: "Заплатила 2200 гривень"

Також квітів було удвоє менше.

Популярна Instagram-блогерка Саша Бо розповіла історію, як вона замовляла доставку букета.

Так, знаменитість вирішила провідати свою подругу, яка нещодавно зробила собі пластичну операцію. Саша хотіла подарувати їй квіти та тортик. Якщо з ласощами проблем не було, то з букетом довелося возитися.

Блогерці доставили жахливий букет. Квіти були зів'ялі, також їх було удвічі менше.

Саші Бо доставили жахливі квіти / instagram.com/sashaabo

"21 троянда у гарній коробочці. Заплатила 2200 гривень. Спочатку говорили, що троянда піднялася в ціні, і тепер вона коштує 70 гривень. Та все одно, як не множ на 11 – не вийде 2200 гривень", - розповіла Саша.

Блогерка говорить, що у неї перепросили. Втім, кожен перекладав свою провину на іншого.

Саші Бо доставили жахливі квіти / instagram.com/sashaabo

"Не шукайте виправдань та не вішайте локшину на вуха. Було б достатньо перепросити", - обурилася Саша.

Саші Бо доставили жахливі квіти / instagram.com/sashaabo

До слова, зірці таки повернули кошти. А вона тим часом купила іншого букета та привітала подругу.

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