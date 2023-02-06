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Саша Бо у чорному мінібікіні похизувалася фігурою на відпочинку у Домінікані

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1150
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Саша Бо у чорному мінібікіні похизувалася фігурою на відпочинку у Домінікані

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка повезла синів на відпочинок.

Українська блогерка та інфлюенсерка Саша Бо разом з двома синами, Данилом та Євгеном, вирушила на відпочинок у Домініканську республіку.

Світлинами з відпочинку на островах знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. На одному з фото Саша у купальнику позувала спиною до камери на тлі морського краєвиду, притулившись до пальми.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

А ось на іншій світлині з відпочину Бо продемонструвала підтягнуту фігуру у чорному мінібікіні від українського бренду на тлі басейну. Пляжний образ блогерки доповнила солом'яна шляпка.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Крім того, Саша дещо розповіла підписникам про свій відпочинок. Як пояснила блогерка у сторіз, вона хоче, аби у її синів було щасливе дитинство, саме тому подорожує з ними зараз. 

"Нехай в моїх дітей буде щасливе дитинство", - написала блогерка.

Нагадаємо, днями український хореограф Влад Яма нарвався на критику у Мережі після світлини у стилі "рятувальника Малібу" на пляжі Маямі.

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Дата публікації
Перегляди
1150
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