Саша Бо у сльозах зістригла волосся й поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Боялася насмішок"

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо похизувалася новою зачіскою.

Так, у своєму фотоблогу Саша зізналася, що вперше в житті зістригла довге волосся і зосталася з каре. Втім, наважитися на такі кардинальні зміни іміджу їй було непросто. За словами блогерки, вона звернулася до перукаря через проблеми зі здоров'ям і сильне випадіння волосся. У подробиці Саша Бо вдаватися не стала, лише подякувала за підтримку у непростий період.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

"Спершу я взагалі не хотіла нічим ділитись, бо думала, що ми вже майже втратили все людяне всередині. Боялась насмішок, знецінювання мого стану та переживань, зловтішань і токсичних обговорювань. Та я помилялась. Дякую, що ви у мене є. Вперше в житті я обрізала волосся більше, ніж залишилось на голові. Вперше такий дивний стан. Вперше не вийшла укладка. Вперше каре. Одна справа – відрізати каре, бо душа потребує змін і зовсім інше – коли у тебе проблеми зі здоров'ям, коли буквально лисієш і не вмієш навіть укладку зробити, бо волосся інше... Зовсім інше. Не моє", - зазначила знаменитість.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Підписники Саші вже підтримали її й залишили у коментарях багато теплих слів і компліментів:

Гарна! Неймовірна! Стильна! Будьте здоровою і щасливою, Сашенько

Як би сказала баба: "Йой, нашо було плакати, дивись як то файно"

Красуня. Дуже Вам личить нова стрижка. Така дівчинка ніжна

Має неймовірно стильний вигляд!

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка Катерина розплакалася й також розповіла про проблеми.

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