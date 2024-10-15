Саша Бо у спідньому похизувалася новим тату на всю спину, яке набивала понад 16 годин

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо похизувалася справжнім витвором мистецтва на тілі.

Так, 28-річна багатодітна мама вдалася до кардинальних змін і наважилася зробити татуювання. Саша провела у тату-салоні понад 16 годин і за декілька сеансів набила кольорове тату на всю спину. Блогерка обрала доволі символічне чимале зображення фенікса, який летить.

Про кардинальні зміни на тілі Саша Бо сповістила фанів, опублікувавши відповідне фото у ліжку. На зображенні зірка Мережі позує у спідній білизні, сидячи спиною до камери.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Знаменитість не стала підписувати знімок й прокоментувала його смайликами птаха і вогню. А ось її підписники були в захваті від побаченого, тому залишили чимало вподобайок і коментарів під дописом.

Фантастична. Глибинна трансформація і, здається, я чудово розумію про що вона. Собі теж давно хочу зробити фенікса, дуже відгукується

Ну це нереально гарно. Я не люблю великі тату, але це прекрасно

Тепер ваша спинка ніби картина з музею, яку хочеться розглядати

Дуже гарно і вишукано. Також захотіла собі тату фенікса

Нагадаємо, нещодавно кардинальними змінами у своїй зовнішності ділилася дружина танцівника Євгена Кота. Гімнастка Наталія Татарінцева приголомшила своєю фігурою на третій місяць після пологів і показала фото зі спокусливої фотосесії.

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