Саша Бо у спідньому засвітила чималий животик і зізналась, що її турбує під час третьої вагітності

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо показалася у спідньому та розповіла, які проблеми її турбують під час третьої вагітності.

Пікантним знімком знаменитість поділилася в Instagram-stories. На фото Саша постала у спідній білизні. Блогерка, яка перебуває на 25 тижні вагітності, продемонструвала чималий животик.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Також зірка Мережі поділилася, з якими проблемами зіткнулася під час третьої вагітності. За словами Саші, її останнім часом все частіше турбує тонус матки або "кам'яний живіт". Тож нині блогерка перебуває вдома та вкрай рідко кудись виходить.

"Все частіше турбує тонус, який швидко проходить. Не дуже приємно, коли кам'яний живіт застає десь на вулиці чи за кермом, тому я продовжую вести енергозберігаючий спосіб життя. Вдома під кондиціонером", - поділилася Бо.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, нині Саша Бо чекає на народження дівчинки. Як раніше говорила блогерка, орієнтовно у листопаді вона втретє стане мамою. Однак на початку повномасштабної війни знаменитість теж була вагітною. Через пережитий стрес у Саші стався викидень і вона втратила дитину.

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