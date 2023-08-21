Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Саша Бо у спідньому засвітила чималий животик і зізналась, що її турбує під час третьої вагітності

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
776
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Саша Бо у спідньому засвітила чималий животик і зізналась, що її турбує під час третьої вагітності

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Зірка Мережі перебуває на 25 тижні вагітності.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо показалася у спідньому та розповіла, які проблеми її турбують під час третьої вагітності.

Пікантним знімком знаменитість поділилася в Instagram-stories. На фото Саша постала у спідній білизні. Блогерка, яка перебуває на 25 тижні вагітності, продемонструвала чималий животик.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Також зірка Мережі поділилася, з якими проблемами зіткнулася під час третьої вагітності. За словами Саші, її останнім часом все частіше турбує тонус матки або "кам'яний живіт". Тож нині блогерка перебуває вдома та вкрай рідко кудись виходить.

"Все частіше турбує тонус, який швидко проходить. Не дуже приємно, коли кам'яний живіт застає десь на вулиці чи за кермом, тому я продовжую вести енергозберігаючий спосіб життя. Вдома під кондиціонером", - поділилася Бо.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, нині Саша Бо чекає на народження дівчинки. Як раніше говорила блогерка, орієнтовно у листопаді вона втретє стане мамою. Однак на початку повномасштабної війни знаменитість теж була вагітною. Через пережитий стрес у Саші стався викидень і вона втратила дитину.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
776
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація