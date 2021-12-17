Саша Бо в мереживному спідньому посвітила сосками та захопила стрункою талією

Зірка приміряла гарний комплект спідньої білизни.

Популярна Instagram-блогерка Саша Бо має струнку та худорляву статуру.

Іноді зірка може похизуватися перед своїми прихильниками гарною фігурою, опублікувавши у своєму Instagram якусь пікантну світлину. Так, цього разу блогерка приміряла на себе чорний мереживний комплект спідньої білизни. Сексапільне вбрання неабияк підкреслило пишні форми Саші.

Саша Бо в мереживному спідньому / instagram.com/sashaabo

Зокрема, у знаменитості, яка важить лише 55 кіло, пишні груди та тоненька талія.

Саша Бо в мереживному спідньому / instagram.com/sashaabo

Окрім того, Саша поміркувала про те, що потрібно змінювати своє життя на краще. Так, зірка переконана, що треба працювати, аби чогось досягти.

"Та не зміниться нічого без вашої участі. Це не станеться просто так. Не відкладайте і не тягніть. Дійте. І, можливо, саме сьогоднішній день стане тою самою точкою відліку, яку я назвала "колись все зміниться", - поділилась своїми думками Саша.

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