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Саша Бо в обтислій сукні показала пристрасні поцілунки зі своїм бойфрендом

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Саша Бо в обтислій сукні показала пристрасні поцілунки зі своїм бойфрендом

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Зірка показала сімейну ідилію.

Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо не може натішитися своїм новим коханим.

Новим рік вони, звісно ж, зустрічали разом. Коханий зірки, стоматолог Платон Тарнавський, зустрів 2022 рік у діловому костюмі, а Саша – у чорній вишуканій обтислій сукні.

До слова, закохані просто не можуть намилуватися одне одним. Вони постійно ніжно цілуються та обіймаються. До речі, Саша у своєму Instagram показала романтичний ролик. На відео блогерка пристрасно цілувалася з Платоном.

"Щасливого Нового року", - поділилася Саша.

До речі, перший день нового року знаменитість провела в сімейному колі. Так, вона разом з близькими дивилася "Гаррі Поттера".

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