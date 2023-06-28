Саша Бо відповіла, чи вплинула вагітність на грудні імпланти: "Боюся грудного вигодовування"

Блогерка-мільйонниця Саша Бо відповіла, чи вплинула вагітність на її грудні імпланти.

Зокрема, про це прихильники знаменитості поцікавилися в Instagram-stories. Так, Саша вагітна втретє, але пластику зробила вже після народження двох дітей.

Блогерка чесно відповіла, що імпланти не вплинуть на грудне вигодовування. Однак, у неї відновилася чутливість після пластичної операції. Тому Саша боїться грудного вигодовування, адже це, ймовірно, буде неабияк боляче.

"Груди збільшились, стали ще м'якшими і більш природними. Чи боюся я грудного вигодовування? Так, боюся. Хоч імпланти стоять під м'язом і залозою, проте є така штука, як відновлення чутливості після операції. У мене вона відновилася настільки, що при найменшому дотику до сосків, вони страшенно болять. Як пережити грудне вигодовування в цьому плані я не знаю", - поділилася Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Тим часом за зміну форми грудей блогерка не боїться, адже у разі чого зробить мамопластику.

"Щодо форми я не хвилююся. Зроблю ще раз мамопластику, якщо захочу", - зазначила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо відсвяткувала день народження. Блогерка розсекретила найцінніший подарунок у день свого 29-річчя.

Читайте також: