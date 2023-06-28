Саша Бо відповіла, чи вплинула вагітність на грудні імпланти: "Боюся грудного вигодовування"

Блогерка втретє вагітна.
Блогерка-мільйонниця Саша Бо відповіла, чи вплинула вагітність на її грудні імпланти.
Зокрема, про це прихильники знаменитості поцікавилися в Instagram-stories. Так, Саша вагітна втретє, але пластику зробила вже після народження двох дітей.
Блогерка чесно відповіла, що імпланти не вплинуть на грудне вигодовування. Однак, у неї відновилася чутливість після пластичної операції. Тому Саша боїться грудного вигодовування, адже це, ймовірно, буде неабияк боляче.
"Груди збільшились, стали ще м'якшими і більш природними. Чи боюся я грудного вигодовування? Так, боюся. Хоч імпланти стоять під м'язом і залозою, проте є така штука, як відновлення чутливості після операції. У мене вона відновилася настільки, що при найменшому дотику до сосків, вони страшенно болять. Як пережити грудне вигодовування в цьому плані я не знаю", - поділилася Саша.
Тим часом за зміну форми грудей блогерка не боїться, адже у разі чого зробить мамопластику.
"Щодо форми я не хвилююся. Зроблю ще раз мамопластику, якщо захочу", - зазначила блогерка.
Нагадаємо, нещодавно Саша Бо відсвяткувала день народження. Блогерка розсекретила найцінніший подарунок у день свого 29-річчя.
Читайте також:
- Оля Полякова розповіла, як її вивезли в ліс, де хотіли зґвалтувати, і як вона вночі звідти тікала
- День Конституції України: Саліванчук, Камалія, Нікітюк та інші зірки вітають з державним святом
- Руслана в мінішортах та у бронежилеті приїхала на фронт і нарвалася на хейт: "Де штани"
- Ракетний удар по Краматорську: реакція Бєднякова, Огнєвіч та інших зірок на жорстокий обстріл міста