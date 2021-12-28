Саша Бо, Волошин, Заліско: хто ці блогери та чому вони стали такими популярними

Саша Бо, Волошин, Заліско: хто ці блогери та чому вони стали такими популярними

Чим відомі українські зірки Мережі.

З кожним днем блогерство стає все популярнішим.

Якщо раніше сучасні зірки Мережі починали з того, що робили красиві кадри в Instagram та ділилися якимись цікавинками, то зараз вони вже підписують контракти з відомими брендами, заробляють мільйони та мають певний вплив на людей.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує добірку про 10 українських блогерів та дізнатися, хто вони і чому прославилися.

Софія Стужук

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Вік: 26 років

Кількість підписників: 5,7 млн

Софія Стужук – мама трьох дітей, яка веде блог про своє життя. Пік популярності припав після того, як вона опублікувала відео своїх домашніх пологів. Цікаво, що через це, зокрема, її вважають дуже суперечливою матусею.

Софія Стужук з дітьми / instagram.com/sofia_stuzhuk

Минулого року Соня стала вдовою. У жовтні 2020-го її чоловік, блогер Дмитро Стужук помер від ускладнень внаслідок COVID-19. Зараз вона інтригує прихильників романом з колишнім чоловіком своєї подружки Саші Бо – Ігорем Пустовітом.

Дівчина – власниця двох онлайн-магазинів, де продає спортивний одяг та косметику.

Саша Бо

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Вік: 26 років

Кількість підписників: 1,9 млн

Саша Пустовіт, вона ж Саша Бо, стала першою українськомовною блогеркою, на яку підписалося мільйон користувачів. Зараз вона успішна бізневумен та мама двох синів. Блогерка з Івано-Франківська навчалася на стоматолога, втім, своє життя вирішила не пов'язувати з цією професією. До популярності Олександра заробляла тим, що плела браслети, а також малювала ескізи для тату. Бо веде блог на тему материнства, здоров'я, стилю та подорожей. Минулого року вона здійснила свою мрію та відкрила салон краси, а цього року – клініку. Нещодавно знаменитість розлучилася з чоловіком Ігорем Пустовітом після шести років шлюбу і щаслива у нових стосунках.

Олександр Заліско

Олександр Заліско / instagram.com/o_zalisko

Вік: 27 років

Кількість підписників: 1,1 млн

До популярності Заліско був ведучим на весіллях та корпоративах. Згодом він почав записувати кумедні комедійні відео про життя у Чернівцях та розвивати свій Instagram. Цього року Заліско схуд на 21 кілограм за три місяці і тепер продає курси на схуднення.

Олександр Заліско / instagram.com/o_zalisko

Про блогера дізналася уся країна за межами Мережі у листопаді цього року. Усе через скандальне святкування дня народження у День пам'яті жертв Голодоморів. Все це завершилося для нього шаленим хейтом, нервовим зривом, лікарнею та розірваними контрактами з рекламодавцями. Попри все, віддані фоловери підтримують блогера.

Даша Євтух

Даша Євтух / instagram.com/dashaevtukh1_3

Вік: 23 роки

Кількість підписників: 268 тисяч

Блогерка Даша Євтух зараз, здається, на піку своєї популярності. Про мешканку села Богодарівка, що на Полтавщині, заговорили після її відео про сільське життя. Так, вона показує, як пасе корів, розпаковує картаті сумки із покупками з сільського магазину та кумедно коментує суржиком.

Юлія Вербинець

Юлія Верба / instagram.com/verbaaa.verbaaa

Вік: 18 років

Кількість підписників: 1 млн

Блогерка з Івано-Франківська, яку називають Вербою, створила сторінку в Мережі ще школяркою. Профіль, де Юля розповідала про своє життя, швидко став популярним. У свої 17 років блогерка придбала елітне авто та вже має дві квартири у Франківську. А з нагоди 18-річчя зірка Мережі влаштувала собі помпезну вечірку, де ведучим був Юрій Горбунов, а розважав публіку MONATIK. Свято обійшлося у 120 тисяч доларів.

Вебра співпрацює з брендами, багато подорожує та часто хизується перед прихильниками пачками грошей у руках.

Олександр Волошин

Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

Вік: 24 роки

Кількість підписників: 1,4 млн (зараз активна резервна сторінка, де 569 тис фоловерів).

Олександр Волошин відомий більше своїми скандальними витівками. Про 24-річного бізнесмена та нареченого співачки Анни Трінчер заговорили після того, як він опублікував у Мережі відео з "відібраним айфоном" у дівчинки. Як виявилося, це була постановка, яку він вигадав заради піару. Хлопець тішився, що таким чином він здобув всеукраїнську славу, адже його безкоштовно запостили близько 100 ресурсів і показали на ТБ. Також Сашко полюбляє влаштовувати пранки. Зокрема, хлопець пустив до будинку батьків зміїв, поки їх там не було. А нещодавно зірка Мережі збільшив собі губи.

Олександр Волошин / instagram.com/voloshyn_xx

До блогерства Волошин з юнацтва почав займатися бізнесом, багато працював і вже чимало заробляє. Він щедрий на подарунки своїм близьким, зокрема, презентував мамі і дядьку автівки та балує свою кохану. Також Олександр відомий своєю благодійністю. Хлопець допомагає тим, хто цього потребує.

Настя Покрещук

Анастасія Покрещук / instagram.com/_just__queen_

Вік: 31 рік

Кількість підписників: 270 тис

Блогерка стала популярною завдяки своїм трансформаціям. Так, Настя Покрещук зробила собі найбільші вилиці у світі. На цьому дівчина не зупиняється та час від часу вдається до пластичних операцій. До цього вона працювала продавчинею у Києві.

Також зірка Мережі полюбилася користувачам за свої відверті відповіді на запитання про стосунки з чоловіками.

Антон Птушкін

Антон Птушкін / instagram.com/ptuxerman

Вік: 37 років

Кількість підписників: 2 млн

Антон Птушкін – тревелблогер. Популярність він здобув чотири роки тому після того як став ведучим шоу "Орел и решка". Невдовзі він залишив проєкт та почав розвивати свій YouTube-канал. Антон сам подорожує різними країнами на смарті, знімає приголомшшливі відео та ділиться своїм досвідом.

Анна Алхімова

Анна Алхім / instagram.com/anya.alkhim

Вік: 30 років

Кількість підписників: 620 тисяч (зараз активна резервна сторінка, де 148 тис фоловерів).

Блогерка з Дніпра Анна Алхім прославилася своїми епатажними витівками. Вона не соромиться гострих висловлювань та відверто говорить те, що думає. Зірка Мережі віднедавна також акторка. Зокрема, минулого року вона зіграла роль Бонні у короткометражці "Бонні і Клайд. Продовження", а 2022-го на екрани вийде комедійна драма "Любов і блогери", де Алхім зіграє одну з головних ролей.

У квітні 2021 року Аня потрапила до бази "Миротворця". Її звинуватили у запереченні російської агресії, антиукраїнській пропаганді та участі в актах гуманітарної агресії проти України після того, як вона сказала "Так" у відповідь на питання "Путін красень?".

Даша Квіткова

Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

Вік: 23 роки

Кількість підписників: 1,7 млн

Даша Квіткова почала вести блог в Instagram під час навчання в унівеститеті. Дівчина, справжнє прізвище якої Матюніна, була моделлю. Три роки тому вона перемогла у шоу "Холостяк" та вийшла заміж за героя проєкту, українського шоумена Микиту Добриніна. Цього року у них народився син Лев.

Микита Добринін і Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

У блогу Даша розповідає про своє життя, материнство, подорожі та стосунки з коханим. Цікаво, що справжнє ім'я Добриніна – Влад Вакулович. Після весілля Квіткова взяла його прізвище.

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