Саша Бо вперше показала свого нового хлопця, з яким схожа як дві краплі води

Саша Бо вперше показала свого нового хлопця, з яким схожа як дві краплі води

Днями блогерка офіційно розлучилася з Ігорем Пустовітом.

Відома українська блогерка Саша Бо після розлучення з Ігорем Пустовітом офіційно представила свого нового бойфренда.

Обранцем Олександри став її колишній одногрупник із Івано-Франківська, стоматолог Платон Тарнавський. На сторінці в Instagram Саша поділилася романтичним кадром з коханим, на якому він її ніжно обіймає та цілує.

instagram.com/sashaabo

"Така довга та цікава історія", - коротко прокоментувала знімок блогерка.

Своєю чергою, шанувальники помітили, що новий бойфренд Саші Бо дуже на неї схожий: "ви якісь мені схожі", "як ви схожі", "ви ще й схожі! Щастя вам", "як ви схожі, як єдине ціле".

Зазначимо, що Платона Саша Бо ще місяць тому засвітила у своїх сторіз. Пара разом відвідала скандальну вечірку з нагоди дня народження блогера Олександра Заліска, яку він влаштував у День пам'яті жертв Голодомору.

Саша Бо та Платон Тарнавський

Нагадаємо, що Саша Бо протягом шести років була заміжньою за Ігорем Пустовітом та має від нього двох дітей. Восени цього року Олександра дала скандальне інтерв'ю, у якому розповіла, що Ігор морально над нею знущався і шантажував. Пізніше Ігор дав інтерв'ю-відповідь, у якому зазначив, що йому з Сашею було теж несолодко.

Днями Саша Бо та Ігор Пустовіт повідомили, що їх офіційно розлучили.

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