Саша Бо вперше показала свого нового хлопця, з яким схожа як дві краплі води

Днями блогерка офіційно розлучилася з Ігорем Пустовітом.
Відома українська блогерка Саша Бо після розлучення з Ігорем Пустовітом офіційно представила свого нового бойфренда.
Обранцем Олександри став її колишній одногрупник із Івано-Франківська, стоматолог Платон Тарнавський. На сторінці в Instagram Саша поділилася романтичним кадром з коханим, на якому він її ніжно обіймає та цілує.
"Така довга та цікава історія", - коротко прокоментувала знімок блогерка.
Своєю чергою, шанувальники помітили, що новий бойфренд Саші Бо дуже на неї схожий: "ви якісь мені схожі", "як ви схожі", "ви ще й схожі! Щастя вам", "як ви схожі, як єдине ціле".
Зазначимо, що Платона Саша Бо ще місяць тому засвітила у своїх сторіз. Пара разом відвідала скандальну вечірку з нагоди дня народження блогера Олександра Заліска, яку він влаштував у День пам'яті жертв Голодомору.
Нагадаємо, що Саша Бо протягом шести років була заміжньою за Ігорем Пустовітом та має від нього двох дітей. Восени цього року Олександра дала скандальне інтерв'ю, у якому розповіла, що Ігор морально над нею знущався і шантажував. Пізніше Ігор дав інтерв'ю-відповідь, у якому зазначив, що йому з Сашею було теж несолодко.
Днями Саша Бо та Ігор Пустовіт повідомили, що їх офіційно розлучили.
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