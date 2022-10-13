Саша Бо вперше розповіла, чому у неї не склалися стосунки з чоловіком 10 років тому: "Ми були молоді"

Українська блогерка Саша Бо вперше розповіла, що колись вже намагалася зустрічатися зі своїм теперішнім чоловіком, стоматологом Платоном Тарнавським.

Раніше Саша не одноразово розповідала, що навчалася з коханим в одному університеті і він був її одногрупником. Тоді, пригадує блогерка, вони з Платоном були дуже добрими друзями і їх це влаштовувало. Саша каже, що Платон завжди ставився до неї як до молодшої сестри, а вона до нього – як до старшого брата.

"А потім якось робили домашку і щось закрутилось. І в нас це тривало довший час, але періодами. Це не було серйозно. Нам було класно товаришувати. Потім, здається, це був курс третій, я вийшла заміж і наші шляхи з Платоном розійшлися. В нас не були серйозні стосунки, це були вільні стосунки. Спортивний інтерес. Ми залишилися хорошими друзями", - розповіла Саша Бо в інтерв'ю Ганні Олицькій.

Саша Бо і Платон Тарнавський / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка також припустила, чому в них тоді, 10 років тому, не вийшло побудувати серйозні стосунки:

"Ми були студенти. Ми були молоді. Можливо, на той час нам дійсно було в кайф проводити час разом в плані університетської тусовки. Десь поїхати з одногрупниками в гори, день студента, в когось день народження і нам було класно разом. Щоб постійно…. Зовсім інший вік був. Можливо, наполегливості з його боку не вистачало, а з мого – натяків", - сказала Саша.

Саша Бо з чоловіком / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерка каже, що тоді в студентські роки Платон навіть оцінював її тодішніх хлопців. Давав Платон оцінку й Ігорю Пустовіту – колишньому чоловіку Саші, коли вона починала будувати з ним стосунки. Що саме він сказав, Саша не озвучила, проте зізналася, що шкодує, що тоді його не послухала.

Саша також прокоментувала те, що їй закидають нібито вона зраджувала ексчоловіка Ігоря Пустовіта з Платоном. Втім блогерка запевнила, що з Ігорем вона розлучилася у червні минулого року, а Платон у її життя повернувся лише у листопаді, коли вперше їй написав.

Саша Бо з чоловіком / Фото: instagram.com/sashaabo

Розповіла Саша й про взаємини з ексчоловіком. За словами Саші, Ігор спілкується з їхніми дітьми, платить аліменти. Бо додала, що як до батька ніколи не мала до нього претензій, у неї були претензії до нього лише як до чоловіка.

Нагадаємо, Саша Бо протягом шести років була заміжньою за Ігорем Пустовітом та має від нього двох дітей. Восени минулого року Олександра дала скандальне інтерв'ю, у якому розповіла, що Ігор морально з неї знущався і шантажував. Пізніше Ігор дав інтерв'ю-відповідь, у якому зазначив, що йому з Сашею було теж несолодко.

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